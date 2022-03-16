拜登下周赴北約峰會 重申對盟友承諾

美國總統拜登(左圖)與俄羅斯總統普亭(右圖)資料照片。(美聯社)

白宮15日宣布，拜登 總統下周將赴歐洲出席24日的北約特別峰會，強調美國對北約盟友的承諾堅定如鐵；國會參眾兩院16日邀請烏克蘭 總統澤倫斯基 透過視訊演說，表達美國跨黨派支持烏國，拜登將在澤倫斯基演說結束後，也發表談話。白宮表示，拜登總統此行意在強調美國對北約盟友的承諾堅定如鐵。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登將出訪比利時，參加24日在布魯塞爾舉行的北約(NATO)特別峰會，討論北約為應對俄羅斯侵略烏克蘭所做的嚇阻和防衛。

莎奇表示，拜登也會參加歐洲理事會峰會，討論跨大西洋對俄羅斯施加經濟制裁、提供人道援助，以及應對隨衝突而來的挑戰等與烏克蘭相關議題。

自俄烏交火以來，副總統賀錦麗、國務卿布林肯和參謀首長聯席會議主席密利等人均先後訪問歐洲，與盟國討論應對，表達對烏克蘭的支持。莎奇說，拜登此行意在強調美國對北約盟友的承諾堅定如鐵。

白宮發言人莎奇（圖）15日發布聲明表示，美國總統拜登將出訪歐洲，參加24日在布魯塞爾舉行的北約（NATO）特別峰會，討論應對俄羅斯侵略烏克蘭。（美聯社）

當被媒體問到拜登是否會探視收容最多烏克蘭難民的波蘭，甚至與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)會晤，莎奇稱尚未決定。

拜登15日在白宮簽署1.5兆元的支出法案，其中包含136億元的援助烏克蘭預算，用於軍事援助和安置難民。

此外，波蘭、捷克和斯洛維尼亞三國總理15日搭火車入基輔，會晤澤倫斯基；捷克總理費亞拉(Petr Fiala)表示，此行主要目的為告訴烏克蘭人民，在對抗俄羅斯侵略時，他們並不孤單，歐洲與他們站在一起；費亞拉也說，捷克已經收容25萬民烏克蘭難民，將會持續提供更多援助和支持。

澤倫斯基16日上午將應國會邀請，透過視訊對兩院發表演說，美國有線電視新聞網(CNN)報導，預期澤倫斯基將持續要求美國提供更多援助，包含呼籲美國畫定烏克蘭領空為禁飛區，以阻止俄羅斯空軍進犯。

莎奇在例行記者會表示，不支持畫定禁飛區或提供烏克蘭空軍新型戰機。

拜登總統16日會在澤倫斯基演講結束後，發表談話。路透報導，拜登將會宣布投入8億美元的軍事援助；CNN報導，這波軍事援助將包含反坦克飛彈、刺針飛彈和標槍飛彈等防衛型武器。

國會可望透過澤倫斯基16日的演說，持續對拜登政府施壓。

參院外交委員會首席參議員芮胥(Jim Risch，共和黨)表示，國會提出的要求，拜登政府一開始都反對，後來又一一贊成，自己毫無主張；參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，拜登就只擔憂激怒俄羅斯總統普亭，對援助烏克蘭之事猶豫不決，拜登政府上周拒絕波蘭交換戰機的提議，美國的猶豫和軟弱在敵人看來就是一種鼓勵。