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美將領警告北京未受挑釁攻擊鄰居 國際反應比俄更強烈

編譯張佑生╱即時報導
美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫警告北京不得輕舉妄動。歐新社資料照片
美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫警告北京不得輕舉妄動。歐新社資料照片

美國之音15日報導，美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫14日警告中國，不要想利用俄羅斯烏克蘭危機對周邊鄰居發動未受挑釁的攻擊，否則可能面臨比俄羅斯遭到的更強而有力的國際反應。

威爾斯巴赫將軍(Gen. Kenneth Wilsbach)在美國空軍協會米契爾航空航天研究所一場視訊對話中發出上述警告。他說，中國在俄烏危機中第一個應該汲取的教訓，就是體認到國際社會對俄羅斯未受挑釁而對烏克蘭發動的攻擊所招來的強大國際反應。

「我希望最大的教訓就是全球社會已經展示出，當一個非常大的強權對一個鄰居採取未受挑釁的攻擊時，他們是如何匯聚在一起的。而且國際社會已經實施了許多、許多的製裁和外交舉措等，同時也對烏克蘭提供援助。國際社會對俄羅斯對烏克蘭做的事，並對歐洲和其他國家遭受風險感到憤怒。所以我希望中國能夠認識到並體認到，如果他們對他們的一個鄰居採取某種未受挑釁的攻擊，他們將面臨非常類似，或甚至更強而有力的反應」。

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