車內摸到槍 芝加哥3歲男童意外射殺母親

一個三歲的男童意外開槍殺死母親後，擁槍的父親被捕。芝加哥 警方14日說，這起幼童槍擊 母親的事件12日發生在芝加哥郊區多頓鎮(Dolton)一家超市的停車場，當時男童及其家人都坐在車上，車停在Food 4 Less商店外面，兒童不知何故在車內摸到槍並扣動扳機，結果母親被打中，送醫後宣布不治。

警方證實，被幼子打死的母親是22歲的德珈·本內特(Dejah Bennet)。事件發生後，擁槍的父親被捕，但尚未提出起訴，警方仍在調查。

多頓鎮管理員霍姆斯(Andrew Holmes)13日來到這家超市，向購物者講述槍枝安全的重要性並向民眾分發槍鎖，他說：「這一事件本來可以避免。槍鎖的使用很簡便，打開後套在槍管上，然後鎖上，扳機就被鎖在裡面。人離開也可保證安全。」

槍枝安全組織Everytown for Gun Safety的分析指出，全國今年迄今至少發生43起兒童意外開槍事件，導致16人喪命，29人受傷。

該組織表示，去年全國發生兒童意外槍擊事件379起，造成154人死亡，244人受傷。