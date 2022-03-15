遭遊民兩度推下樓梯 西雅圖女護士多處骨折

西雅圖 近來傳出一起駭人的暴力犯罪，62歲的女護士在輕軌車站遭到一名遊民 攻擊，遊民多次將女子摔下樓梯，造成她多處骨折；所幸女子送醫後意識清楚，向警方詳細描述男子的樣貌後，順利將其逮捕歸案。

根據每日郵報(DailyMail)報導，西雅圖港景醫療中心(Harborview Medical Center)的護士金‧海耶斯(Kim Hayes)在3月2日中午時，經過華埠國際區(Chinatown International District)輕軌車站時，遭到40歲的傑伊(Alexander Jay)從水泥樓梯上推下。

海耶斯隨後被送往自己工作25年的醫院，接受同僚手術，她的一根鎖骨和肋骨三處都有骨折；警方在案發後隔天就將傑伊逮捕，並指控二級傷害罪(second-degree assault)，目前保釋金為15萬元。

攻擊人的傑伊雖說是個遊民，卻也是名累犯；他在加州和華盛頓州 都有犯罪紀錄，包括搶劫、偷竊、販售贓物、持有毒品、竊車以及多項家暴罪刑，一共被起訴多達22次；最近一次則是在去年因入室盜竊而被定罪。

此外，身為數起案件的被告，傑伊卻多次未出席聽證會，華盛頓州法院自2016年起已經向他發出超過15張拘捕令要求他到庭；如今他預計3月24日出庭。

傑伊的惡行惡狀也被監視器拍了下來，當天海耶斯身穿紅色的夾克，被傑伊推下樓；海耶斯頭部著地後又翻滾了幾圈才停下，沒想到人都還沒站穩，傑伊又再次抓住海耶斯將她摔下樓。

接著傑伊又追下樓準備進行第三次攻擊，但海耶斯緊抓著欄杆拼命抵抗；當兩人扭打在一塊，有兩名同樣是遊民的男子經過目擊，卻沒有出手制止；傑伊對海耶斯拳打腳踢幾下後便快速跑上樓，從出口的方向逃離。

幸好海耶斯清楚記得攻擊者的樣貌，她還表示嫌犯的臉上有個非常特殊的十字架刺青圖案；翌日警方便在距離犯罪現場半哩遠的地方找到傑伊並將他逮捕，後來也經過海耶斯的指認確實他就是嫌犯。

海耶斯被攻擊後沒多久，南第12大道附近的公車站也發生一起刺殺事件，警方懷疑傑伊涉案；西雅圖警局聲明表示：「兩起案件的嫌犯都有相似的特徵，左邊臉頰上都有十字架的刺青。」