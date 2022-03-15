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冷血槍手獵殺遊民 華府紐約2死3傷 兩地聯合懸賞緝拿

記者顏伶如／綜合報導
紐約及華府市警方14日追緝一名襲擊露宿街頭遊民的槍手，圖為涉嫌槍擊街頭遊民的男子。(警方提供)
紐約及華府市警方14日追緝一名襲擊露宿街頭遊民的槍手，圖為涉嫌槍擊街頭遊民的男子。(警方提供)

華府紐約市警方14日聯合追緝一名襲擊露宿街頭遊民的槍手，過去不到兩周時間裡，已有兩遊民遭槍擊死亡，另有三遊民受傷；紐約市長亞當斯(Eric Adams)與華府市長包瑟(Muriel Bowser)14日公布這名連續殺人犯的臉部特寫照片，警方也宣布提供共計7萬元懸賞獎金給提供破案線索的民眾。

鎖定無家可歸遊民的五起槍擊案，其中兩起發生於紐約市，另外三起則發生於華府；調查人員根據彈道比對，證實五起槍擊案使用同一把作案槍枝。

根據紐約市警方及華府警方13日晚間公布監視器影片截圖，男性兇嫌身穿連帽罩衫，手上持有手槍；兇嫌身高大約五呎四吋。

紐約及華府市警方14日追緝一名襲擊露宿街頭遊民的槍手，圖為紐約一案發現場。(記者...
紐約及華府市警方14日追緝一名襲擊露宿街頭遊民的槍手，圖為紐約一案發現場。(記者張晨／攝影)

槍手作案動機為何，目前尚無法確知。紐約市警方及華府警方14日加強保護遊民，呼籲露宿街頭的民眾提高警覺，可以前往公共機構暫時棲身。不過，紐約市某些遊民仍說，寧可睡在街頭也不願前往遊民收容中心。

亞當斯說，紐約警察與遊民關懷小組正設法在地鐵站等地點尋找遊民，勸導前往市政府經營的遊民收容所暫住。

亞當斯在13日晚間的記者會上說，歹徒犯罪目標非常明確且駭人聽聞，只因為看到有遊民，就想奪其性命；他說：「有兩人只因為露宿街頭而喪命，根本沒有犯下任何罪，只是在街上過夜而已。」

華府市區幾處遊民聚集地點則有市政府遊民關懷員工發放傳單，呼籲無家可歸的民眾提高警覺，傳單上也印有兇嫌的多張照片。傳單上寫道，遊民收容所還有空間，歡迎有需要的民眾前往暫住。

根據警方調查，到目前為止，第一起針對遊民的槍擊案是3日清晨4時發生於華府；一名男子在華府市區東北部遭人開槍而受傷。第二名受害遊民是8日凌晨約1時30分遭人開槍。

9日凌晨約3時，警消人員在一個起火的帳篷裡發現一名男性死者，驗屍報告證實死者身上有多處刀傷及槍傷。

警方指出，兇嫌接下來便離開華府，朝北移動抵達紐約市；12日清晨4時30分，一名在曼哈頓荷蘭隧道(Holland Tunnel)入口處附近宿露街頭的男子，睡夢當中手臂中槍。警方表示，槍手在受害者驚聲尖叫之際逃逸。

相隔約1個半小時之後，槍手在蘇荷區(SoHo)拉菲逸街(Lafayette Street)將一名男性遊民開槍擊斃，遇害者的屍體直到12日下午約5時才在睡袋裡被人發現。

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