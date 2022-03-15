移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

紐約華裔移民 律師及民運領袖李進進14日中午在其律師事務所內被殺身亡，嫌犯張曉寧當場被捕。警方初步調查，兇嫌疑因移民案件及居留身分糾紛而行凶。

警方表示，14日中午11時45分左右接獲律師樓職員報警，稱一名女子正在辦公室持牛排尖刀行凶。警方趕到位於法拉盛緬街的李進進律師事務所，發現受害人胸部及腹部要害被刺傷，當場逮捕兇嫌，並找到兩把刀。66歲的李進進被送往附近紐約長老會皇后醫院，當天12時8分左右傷重不治。

據瞭解，25歲的張曉寧曾因移民案及辦理身分問題，本月11日在事務所與李進進有所爭執，當時律師樓報警，警方將張曉寧逐出辦公室。14日張曉寧即持刀而來，懷疑動機與移民案糾紛有關。

李進進在事務所辦公室被殺，圖為警方封鎖現場進行調查。(記者鄭怡嫣／攝影)

李進進的同事及好友、律師朱偉向本報表示，張曉寧先前曾找另一位律師辦理身分，但辦理不順，轉而找到李進進，希望能幫她提訴前律師；李進進在幾次背景調查後拒絕接案。11日警察 將她逐出律師樓時，李還「發善心」，向警察表示，張曉寧還年輕，不打算追究；沒想到她14日持刀而來。

朱偉說，案發時辦公室內有多位同事，並馬上報警；事情「無法描述」、令人痛心。他說，李進進並無任何過錯，一直是有愛心、理想、原則的人，「不知道如何解釋人性可以如此邪惡」，親友們正安排後事。

據此前的報導，張曉寧1997年生，2021年8月下旬持學生簽證來美，但並到洛杉磯學校，後來到紐約，去年9月14日聯合國大會開幕時，在紐約聯合國總部會場外舉牌，控訴在中國北京 被關進精神病院，籲嚴懲對她性侵的北京警察；然後著手尋求政治庇護。

根據資料，李進進生於1955年，湖北武漢人，1978年參加高考入讀中南政法學院，畢業後他於1982年到北京大學攻讀憲法碩士班，期間曾任北大研究生會主席，1985年畢業後，他在武漢教了兩年書，並於1987年再入北大攻讀博士學位。

1989年5月中，他開始組織工人運動，並任北京工人自治聯合會的法律顧問，「六四」後他遭逮捕，不過於1991年4月被免於起訴後獲釋。1993年他以訪問學者身分來到美國，參加哥倫比亞大學的「憲政與中國」項目，於1998年在威斯康辛大學獲得法律博士學位，之後取取得紐約州律師資格開始執業，活躍大紐約民運圈。李進進同時為非營利機構「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」的總裁，一直致力推進中國民主運動。

在紐約的八九學運女性領導人呂京花表示，她與李進進在「六四」中呼籲政治改革的北京工人自治聯合會上相識，他身為法律顧問擔任選舉程序的會議主持，對他印象深刻。呂京花還說，從事律師業務以來，李進進十分勤奮，有時一周可以工作七天，除了移民案件以外，也會受理其他律師不願接收、棘手的刑事案件。他做了很多善事，對於有困難或特殊情況的新移民，也會免費幫他們辦理申請政治庇護，為人專業、低調、務實，對痛失好友感到萬分悲痛。曾訪問李進進的資深媒體人曾慧燕表示，李進進性格溫和、富正義感，想不通「凶嫌與他有何等深仇大恨」。

天安門學運領袖王丹在推特發出了李進進給他的最後一個簡訊截屏照，並說，「八九一代的戰友，我的老大哥李進進，今天上午遭逢意外不幸去世。悲痛欲絕！」

紐約僑學法律民運界及生前好友將組治喪委員會，協助辦理李進進後事。

李進進律師事務所所在的大樓外面，停著警車。(記者鄭怡嫣／攝影) 下午4時半左右，犯罪現場小組進入案發現場取證調查。(記者鄭怡嫣／攝影) 李進進曾參加八九學運。(呂京花提供)