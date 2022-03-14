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烏農因戰無法春耕 小麥收成量恐腰斬 全球數百萬人挨餓

編譯陳家齊／綜合13日電
進入春天，正是世界大穀倉烏克蘭播種季節，但由於戰爭，欠缺人力播種，今年收成產量難計。圖為2020年7月基輔農地的麥穗。(路透)
進入春天，正是世界大穀倉烏克蘭播種季節，但由於戰爭，欠缺人力播種，今年收成產量難計。圖為2020年7月基輔農地的麥穗。(路透)

俄國全面入侵烏克蘭，直接衝擊烏克蘭農民的春耕時程，每年此時都是耕地從冬季復甦、快速增生的時節，現在烏克蘭農民沒辦法春耕，這個盛產小麥的全球穀倉今年勢將歉收，衝擊全球數百萬人的溫飽，加劇全球糧食短缺危機的憂慮。

烏克蘭、俄國這兩大穀物出口國，供應全球近三分之一的小麥。全球最大的氮基化肥製造廠、挪威Yara國際公司總裁霍爾森塔說：「現在的問題不是全球是否將遭遇糧食危機，而是危機規模有多大。數以百萬計的人將會受害。」

烏克蘭的小麥是在去年秋季播種，經歷短暫的成長期後，進入冬休，到了現在這個時節，農民必須施肥，幫助小麥進行「分櫱」，使一株小麥在莖節可以分出更多的分支，促成更多的小麥結穗。在適當的施肥分櫱下，每株小麥可以分出三到四莖的分支，讓收穫倍增。

但是在戰爭衝擊下，烏克蘭農民現在缺肥料、缺農藥，就算有肥料，也缺燃油開動農機。這使得去年豐收破紀錄小麥的烏克蘭，今年的收成量可能急轉直下，變成大歉收。

路透報導，基輔的穀物經銷商Maxigrain分析師奈洛芭估計，光是當前春耕時期無法施肥，就可能讓今年的烏克蘭小麥減收15%，再計其他戰爭帶來的破壞因素，實際減產狀況將更為嚴重。一些分析師已經估計，今年烏克蘭的小麥收成可能銳減至少一半。

聯合國糧農組織已經在11日表示，以烏克蘭為首的國際衝突，可能讓今年的全球整體糧價飆漲20%。國際小麥價格已經在過去一個月內飆漲50%。黎巴嫩、埃及、葉門等近年仰賴進口烏克蘭小麥的國家，衝擊將更為嚴重。

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