拜登邀抖音網紅談俄烏戰況「周六夜現場」短劇模仿嘲弄

利用社群媒體平台優勢，白宮日前邀請抖音網紅的kahlilgreene出面，邀請多位網紅，向他們簡報烏克蘭戰爭局勢。(取自抖音)

華盛頓郵報報導，拜登政府上周與幾位抖音 網紅會面，並且向他們說明烏克蘭的戰況，此一新穎的舉動可能幫助白宮 在訊息戰中獲得優勢，也可能造成反效果。國家廣播公司(NBC)老牌綜藝節目「周六夜現場」(Saturday Night Live，SNL)12日就在節目招牌短劇中對此事大力嘲諷。

喜劇演員強森(James Austin Johnson)扮演拜登，劇中模仿拜登與抖音(TikTok)網紅會面的場景，由凱特・麥金儂(Kate McKinnon)扮演的白宮新聞秘書莎奇(Jen Psaki)在開場時說到：「我當作玩笑提出，然後這件事就成真了。」

強森飾演的拜登在會議上表示：「人們說這是在抖音上打的第一場戰爭，這對我來說非常艱難，因為我是總統們的傳聲筒。」「我懂普亭，我懂戰爭，但有一件事我不懂：電腦。」

克蘿伊·菲尼曼(Chloe Fineman)飾演的其中一位網紅回應：「雖然普亭可能有坦克和炸彈，不過我們可以用更強大的東西攻擊他：詩歌。」接著她開始朗誦起自己作的詩。

迪斯穆克斯(Andrew Dismukes)飾演另一位網紅，他說自己是惡作劇團體Boo-Boo Boys的一員，他們跟拜登很熟。

劇中會議還有其他成員，雷德(Chris Redd)扮演音樂人A咖傑森(Jason Derulo)，梅麗莎・維拉塞諾(Melissa Villaseñor)飾演其中一位網紅，湯普森(Kenan Thompson)劇中角色名為達梅利奧(Charles F. D'Amelio)，與知名抖音網紅查莉·達梅利奧(Charli D'Amelio)名字相近。

假拜登問其中一名12歲的抖音創作人對於俄烏戰爭的建議，她以拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)的醜聞作哏回應。

楊伯文(Bowen Yang)飾演的角色在劇中發表一場「激勵人心」的演說：「抖音不是什麼幼稚的把戲，抖音比晚間新聞更有力量更有影響力。」

拜登扮演者回應：「這真是鼓舞人心，年輕人。」整齣短劇充斥諷刺意味。

來源：USA TODAY