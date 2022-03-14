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烏克蘭戰報#21：俄軍告急「求中國軍援」金錢與裝備？

疫苗接種率低、人民出逃 世衛：俄烏戰爭恐致疫情再起

不滿祖國侵烏、憂慮生計…10萬俄平民逃離「大出走」

編譯潘勛／綜合13日電
連結聖彼得堡和芬蘭首都赫爾辛基的快板號列車（Allegro）擠滿俄國人。（Getty Images）
連結聖彼得堡和芬蘭首都赫爾辛基的快板號列車（Allegro）擠滿俄國人。（Getty Images）

俄羅斯總統普亭揮軍入侵烏克蘭以來，已有數萬俄國人逃到土耳其伊斯坦堡；他們看待這場戰爭有如犯罪而感到惱火，憂心被徵兵或者俄國可能封鎖邊界，更怕回國後自己生計無以為繼，認定在俄國日子只會愈變愈糟。

紐約時報13日報導，逃去土耳其的俄國人只是冰山一角；另有數萬人已逃往亞美尼亞、喬治亞、烏茲別克、吉爾斯坦及哈薩克；那些國家以往以人口移入俄國為多，現在顛倒過來。在俄國與拉脫維亞的陸地邊界，因為只對持歐洲國家簽證的人開放，其他遊客經常一等要好多個鐘頭。

烏克蘭已有大約270多萬人離國躲避戰火，全球關注人道危機快要爆發，但俄國威權體制掉落到新低境界，也讓很多俄國人對未來感到絕望，選擇離開國家的人數超過10萬，有人認為只有1920年俄國內戰時可相比。

芝加哥大學俄國經濟學者索寧(Konstantin Sonin)指出，俄國境內沒有戰爭，因此以單一事件來看，目前離開俄國的人數很龐大。

逃離俄國的人當中有記者、部落格主或權利倡議人士，他們害怕談論俄烏戰爭，被國家視為「散播假資訊」而入罪；另些則是音樂界人士及藝術家，他們認為自己的技能在俄國已沒有前途；還有資訊、法律等產業從業人士，他們瞧見舒適的中產階級生活，已在一夜間蒸發於無形，政府道德上也不可能接受他們。

這些俄國人拋棄工作、家人，錢又卡在俄國銀行帳戶裡，無法取用；很害怕被視為海外俄國人而在西方遭到鄙視，更因俄國人身分已失去正面意義而感到惶惑。

土航加班機離俄 數量多5倍

大多數俄國人逃往像伊斯坦堡這樣的城市；大多數歐洲國家已對俄國航班關閉領空，土耳其航空每天加開由莫斯科起飛離開的班次，數量多達五倍，加上其他航空公司，有時候離開俄國的土耳其航班都超過一天30架次。

喬治亞政府表示，自開戰以來抵達該國的俄國人已有2萬，這些流亡人士面臨的環境很駭人，滿是仇俄塗鴉，社群媒體高談仇俄言論。

人權倡議人士涅佩索娃(Leyla Nepesova)表示，自己試著向他們解釋普亭不代表俄國人，俄國也有討厭普亭的人；她在街頭碰到計程車司機向她怒喊，說俄國人侵占烏克蘭土地，但她無法責怪喬治亞人。

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俄國 普亭 烏克蘭

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