美：俄要求中國「軍援」挺侵烏 中駐美公使：從未聽說

金融時報報導指，俄國正向中國要求武器協助，引起各方注意。圖為習近平2019年訪問莫斯科，與普亭會談。(美聯社)

金融時報13日報導，美國官員表示，目前掌握情資發現俄羅斯 方面已向北京求援，要求中國提供軍事裝備支持其入侵烏克蘭 ，引發白宮對於北京可能破壞西方對烏克蘭援助的擔憂；不過由於事涉機密，官員不願意進一步透露莫斯科向中國具體尋求什麼樣的協助，只說有跡象顯示俄方「某種武器」已彈盡糧絕，並準備正式通知各盟國提防中國接下來可能的動作。

事實上，由於自烏俄開戰以來，中國的態度一直模稜兩可，有的時候甚至向莫斯科傾斜，美方官員已利用各種場合與北京溝通；白宮國家安全顧問蘇利文13日搭機前往羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談前表示，他已警告中國不要試圖幫助俄羅斯規避西方國家對莫斯科的制裁舉措。

蘇利文說：「我們將確保中國以及其他任何國家或個人，都無法補償俄羅斯受制裁後的損失；我不會公開具體的作法，但會把握一切機會，積極與中國方面溝通。」

金融時報報導指，俄國正向中國要求武器協助，引起各方注意。圖為俄國官方提供的照片顯示俄國於2018年9月，在東西伯利亞展開冷戰後最大演習「東方2018號」，中方應邀參加。(美聯社)

對此，中華人民共和國駐美國公使劉鵬宇表示：「烏克蘭局勢確實令人不安，現在的當務之急是防止緊張局勢升級甚至失控」；但當被問及有關俄方要求援助時，劉鵬宇說「從未聽說過」。

中國一直是美俄針對烏俄戰事亟欲拉攏的對象，早在俄國動武前普亭就趁北京冬奧 時與中國共同發表聯合聲明，稱兩國夥伴關係「沒有止境」並「矢志不渝深化背靠背戰略協作，肩並肩維護國際公平正義」；前中情局中國事務分析師強生(Chris Johnson)認為這是自1960年代中蘇關係交惡以來，兩國關係發展最好的時刻。

不過，北京在烏俄戰爭問題上「中立偏親俄」的立場不見得是反美情緒的表現，更多的可能是出於對俄羅斯崩潰後可能在中俄邊境引起動亂的擔憂；強生說：「如果中國最終決定軍援或經援俄羅斯，恰恰說明了北京擔心普亭一旦垮台，極可能在中俄邊境爆發蘇聯解體以來未曾見過的混亂局面。」

普亭侵略烏克蘭，引起世界公憤。圖為在土耳其的挺烏克蘭團體人士，舉牌抗議俄羅斯。(美聯社)