俄烏戰爭讓美國外交巨變 重新審視敵友

俄羅斯人侵烏克蘭，是二次世界大戰以來最嚴峻的地緣政治衝突，將產生比九一一事件更大的全球性後果。圖為烏克蘭一名士兵12在十字架上掛上國旗，紀念殉國的同袍。（Getty Images）

俄烏爆發戰爭，已促使美國外交思維發生巨變，幅度之大為九一一恐攻事件以來之最，也讓全美充滿使命感，變動戰略估算方式，對盟國及敵國皆是如此。

紐約時報12日指出，俄羅斯侵略烏克蘭 ，讓美、歐團結緊密的程度，為二戰以來僅見，也加深美國與亞洲盟國的邦誼，只是也強迫美方重新評估對手如中國、伊朗及委內瑞拉。

此外，俄烏戰爭也讓美國身為民主世界領袖的角色再次生輝，一洗去年結束20年阿富汗戰爭時，撤軍灰頭土臉的感受。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄、中兩國「準結盟」在聯合國挑戰美國的領導地位，態勢愈加明顯。圖為俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞（左）和中國駐聯合國代表張軍（右）在協調立場。（Getty Images）

但美國重新把焦點放在俄國 ，有些事項要做艱難抉擇，內部也有自我衝突，很像冷戰時代，美國外交政策遭逢的困境，例如要忽略侵犯人權、以對抗共產主義之名扶植獨裁者。

歐巴馬時代助理國安顧問羅茲(Benjamin J. Rhodes)指出，感覺起來國家已斷然走進新時代；九一一事件後，有段時期讓人覺得美國傲慢、國勢日頹，現已被拋諸腦後；舉國無法確定接下來會如何。

專家及官員表示，普亭 攻打烏克蘭，已變成一具稜鏡，透過它幾乎可以了解美國外交決策在可見的未來，要怎麼形塑。

近幾周西方官員發言的措辭，經常呼應九一一事件之後的宏大宣言；拜登總統11日宣稱，自由世界再度團結以對抗普亭，很像前總統布希說，「整個自由世界」都對恐怖活動宣戰。

俄羅斯人侵烏克蘭，是二次世界大戰以來最嚴峻的地緣政治衝突，將產生比九一一事件更大的全球性後果。圖為紐約世貿大廈在2001年9月11日受恐怖攻擊時的情形。（路透）

短期之內，俄國的侵略肯定會強化拜登的戰略，指民主體制正在全世界與獨裁政體如俄羅斯作戰，新興民主國家如烏克蘭遭遇侵略的光景栩栩如生上演中。三個北約盟國波蘭、匈牙利及土耳其日益走向威權統治，但在結盟援助烏克蘭正扮演重大角色。同一時間，美國還得傷透腦筋，應付來自國內對民主體制的攻擊。

這場戰爭也讓拜登應對氣候變遷的施政，顯得很刻不容緩，必須強化對再生新能源的需求，減少仰賴讓俄國賺得盆滿缽滿的化石燃料；但同時也衍生新的壓力，短期必須靠委內瑞拉之流的國家增加供油；委內瑞拉採獨裁政體，備受孤立；沙烏地阿拉伯則是專制君主國家。

戰爭也造出新而強大的誘因，美國得找到方法，試探能否讓中國國家主席習近平遠離俄羅斯總統普亭，但普亭面臨西方強大的制裁，可能須仰仗習近平來救命，外交及經濟兩命脈皆是如此。

但不少政府官員認為中國已不可為，寧願把中國與俄國一體同觀，認定兩國綁在一塊，只能寄望亞、歐盟國加強政策，同時圍堵中俄。