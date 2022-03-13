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裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

如何幫助烏克蘭又不捲入戰爭？ 西方步步為營

編譯郭宣含／綜合12日電
西方國家目前對烏克蘭的協助，已超過1979年前蘇聯入侵阿富汗時美國與其盟友送去的協助。圖為美國運往烏克蘭的武器彈藥。（美聯社）
西方國家目前對烏克蘭的協助，已超過1979年前蘇聯入侵阿富汗時美國與其盟友送去的協助。圖為美國運往烏克蘭的武器彈藥。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，美國與其盟友致力協助烏克蘭人對抗俄羅斯入侵，但又要避免踩到俄國紅線，以免核武國家直接捲入衝突。

目前美國和歐洲國家運送武器和金援烏克蘭，並分享情報，同時對俄國大規模經濟制裁；西方國家目前對烏克蘭的協助，已超過1979年前蘇聯入侵阿富汗時美國與其盟友送去的協助。

這類干涉向來處於衝突的灰色地帶，對抗有核武的國家時，得注意錯估時的風險。西方國家斟酌再三，考慮要如何將北約庫存的前蘇聯時期戰機運至烏克蘭一事，從此便可見這類協助極為敏感。

軍事分析家認為，俄國使用核武的風險低，但西方國家不願冒險。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」(RUSI)國際安全研究主任艾爾(Jonathan Eyal)表示：「俄國人已經吞下這個事實，烏克蘭在戰爭中獲得其他國家提供的武器，此舉在戰爭環境中向來被認為具有敵意。」

艾爾指出，俄國也對外國志願軍加入這場衝突一事充耳不聞。

不過俄羅斯總統普亭已明言，俄國把任何參與在烏克蘭設禁飛區的國家視為軍事衝突國，西方則聽進此話。

蘇格蘭聖安德魯斯大學(University of St Andrews)戰略研究教授歐普萊恩(Philip O'Brien)分析，西方國家希望避免直接與俄國衝突；北約(NATO)和美國現在似乎接受有條紅線橫跨在俄國與北約勢力之間，雙方都不願跨越。

報導指出，問題是這些紅線的邊緣地帶模糊，而且會隨時間而變化。

俄國未就提供武器給烏克蘭祭出威脅，其中一個原因可能是俄國能做的不多；若俄國之後向烏克蘭西部進攻，可能會切斷這些供應線，提高俄國與北約直接衝突的風險。

西方政治壓力可能使設禁飛區加入討論；歐普萊恩認為禁飛區會踩到紅線，「不管怎麼定義禁飛區，除非俄國選擇不追究，不然最後北約還是會朝俄國開火」。

報導分析，萬一北約直接與俄國對峙，這場危機不知該如何了結；就某方面來說，雙邊難善終的風險會隨著俄軍在烏克蘭的軍事能力低落而提高。

歐普萊恩表示：「俄國不願與北約直接衝突，因為萬一雙邊發生直接衝突，俄國不動用核武的話就會輸。」

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