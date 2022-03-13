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裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

何時要擺脫俄羅斯能源？歐盟談不攏

編譯李京倫／綜合12日電
歐洲決定減少對俄羅斯能源的依賴。但俄國外交部12日警告，這將讓歐盟付出至少高三倍的油氣價格和電費，對自己一點好處都沒有。圖為歐洲的一個天然氣站。(美聯社)
歐洲決定減少對俄羅斯能源的依賴。但俄國外交部12日警告，這將讓歐盟付出至少高三倍的油氣價格和電費，對自己一點好處都沒有。圖為歐洲的一個天然氣站。(美聯社)

歐盟非正式峰會11日在巴黎凡爾賽宮閉幕，對於終結對俄羅斯能源的依賴，以免成為入侵烏克蘭的幫凶，27國領袖承諾「儘速」擺脫對俄國進口石油、天然氣和煤的依賴，但無法訂出確切日期，勉強提出暫定2027年完全擺脫對俄國能源的依賴，待5月再來討論。

歐盟聲明發布後，俄國外交部12日警告，歐盟倘若一意孤行，結果可能是必須付出比現在至少高三倍的油氣價格和電費，對自己一點好處都沒有。

歐盟會後發表聲明批評俄國侵略烏克蘭「把戰爭帶回歐洲」，因此歐盟承諾加強經濟獨立。歐盟近四成天然氣和四分之一石油從俄國進口。

歐盟執委會上周提議，今年底前削減俄國進口能源三分之二，在「遠早於」2030年時停止進口俄國能源。執委會主席范德賴恩10日進一步提議，設定2027年為歐盟停止依賴俄國能源的明確期限。

歐盟去年進口俄國能源的金額共計990億歐元（約1080億美元）。歐盟龍頭德國是歐洲進口俄國能源最多的國家，去年為此花費逾400億歐元（約437美元）。

歐盟領袖對訂定明確期限猶豫不決，要求執委會5月提計畫。范德賴恩在峰會後說，執委會將「提出計畫，在必要的國家和歐盟資源支持下，2027年前逐步結束對俄國油、氣、煤的依賴。

德國總理蕭茲稍早拒絕「停止依賴俄國能源」的構想，他說，「目前歐洲的暖氣、車輛移動、電力和產業所需能源，沒法用其他方式取得」。俄國在歐盟最親近的盟友匈牙利總理奧班也說，停止進口俄國能源會讓匈牙利能源供應陷入危險。

波蘭與波羅地海三國帶頭的部分國家，則敦促立刻停止從俄國進口能源，立場與烏克蘭政府相同。烏克蘭能源部長加盧申科曾說：「總體而言，俄國侵烏前的能源消耗體系和能源市場將不復存在。這個體系會出現全球性的改變，但令人遺憾的是，這場革命是在烏克蘭人犧牲性命後才發生。」

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