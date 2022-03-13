俄富豪3.4億打造「全球最大」遊艇 遭義大利沒收

義大利總理辦公室12日說，警方已扣押俄國億萬富豪梅爾尼琴科名下一艘超級遊艇Sailing Yacht A，作為制裁俄羅斯揮軍烏克蘭的措施之一。(路透)

西方國家對俄羅斯 實施前所未有的嚴厲制裁，多個俄羅斯寡頭富豪被列入制裁名單，他們匆匆出售資產，但也有人來不及處理，資產已被凍結。

義大利總理辦公室12日證實，警方已扣押了俄國 億萬富豪梅爾尼琴科(Andrey Igorevich Melnichenko)名下一艘超級遊艇Sailing Yacht A。在俄羅斯揮軍烏克蘭後，他迅即被歐盟列入制裁名單。

這艘超級帆船遊艇號稱全球最大，是梅爾尼琴科斥資2.6億英鎊(約3.4億美元)在德國建造，於2017年下水，共有8層可容納20位客人及54名船員，有3個游泳池以及一個直升機機坪。

梅爾尼琴科透過發言人說，他與烏克蘭被攻打事件無關，也沒有政治背景，歐盟沒有任何理由將他列入歐盟制裁名單。

義大利經濟部長佛朗哥(Daniele Franco)表示，義大利警方迄今已從制裁名單的俄羅斯人手上，沒收了價值超過7億歐元(約7.7億美元)的別墅及遊艇。

此外，遭英國制裁的俄國富商阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)，為了逃避遭沒收命運，名下一艘超級遊艇早前離開西班牙巴塞隆納，現已抵達蒙特內哥羅(Montenegro)的領海。他在英國的資產包括英超切爾西足球隊經營權都已遭凍結，但他否認與俄羅斯總統普亭有密切關繫。

俄羅斯富豪 拋售曼哈頓 房產

在美國，不少俄國寡頭趕在資產遭凍結及制裁之前紛紛脫手，位於紐約曼哈頓的房地產便是其中之一。

俄羅斯人十多年前開始在曼哈頓大量購置房地產，估計他們擁有的房地產價值超過10億元，由於擔心遭凍結，除公開掛牌外，也有私下交易。

據福斯財經網(Fox Business)報導，約有61個房產已公開掛牌降價求售，私下出售的則有至少70處。

據地產經紀透露，俄國最大私人銀行阿爾法銀行(Alfa-Bank)的擁有者庫茲米切夫(Alexei Kuzmichev)，已掛牌出售位於曼哈頓上東區(Upper East Side)的頂層公寓。

擁有莫斯科多莫傑多沃機場(Domodedovo Airport)的寡頭科根(Valery Kogan)，也叫價5000萬元出售其物業。