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裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

澤倫斯基：俄想征服基輔 除非殺光所有烏克蘭人

編譯潘勛／綜合12日電
在俄羅斯軍隊加緊對烏克蘭首都基輔的攻勢之際，烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，俄羅斯要拿下基輔，除非把所有人都殺了。圖為澤倫斯基11日在基輔街頭現身。(Getty Images)
在俄羅斯軍隊加緊對烏克蘭首都基輔的攻勢之際，烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，俄羅斯要拿下基輔，除非把所有人都殺了。圖為澤倫斯基11日在基輔街頭現身。(Getty Images)

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)12日表示，願在以色列耶路撒冷城與俄羅斯總統普亭見面，討論兩國停戰，他並稱俄軍要征服基輔市，除非殺光所有烏克蘭人；烏國外長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示願與俄國談判停戰，但不投降、不接受最後通牒；法國總統府表示，法、德、俄三國元首12日電話磋商時，普亭並無停戰之意。

「以色列時報」(Times of Israel)報導，澤倫斯基認為以色列總理班奈特(Naftali Bennett)能扮演重要角色，調停烏、俄、以三國元首磋商；他表示，無法與普亭在俄國、烏國或白俄羅斯會談，只有以色列地點合適，尤其在耶路撒冷。

以國官員表示，普亭正在考慮班奈特的提議，由以國斡旋舉行三國元首高峰會，但「目前評估高峰會舉辦的機率言之過早」。

澤倫斯基表示，烏國政府評估部隊已有約1300名官兵陣亡，但俄方的損失更慘重；他強調，俄軍不把所有人都殺了，是拿不下基輔城的；真要交戰，只有你死我亡，俄軍在烏國不會有朋友。

澤倫斯基指出，烏、俄談判團隊開始談到具體事項，而非交換最後通牒。

路透報導，烏國外長庫列巴指出願與俄協商停戰，但烏國不會投降、不接受任何最後通牒，烏國還能打下去，目前俄方的要求，烏國無法接受；庫列巴認為，假如烏國有戰鬥機及攻擊機，摧毀俄軍大規模戰鬥編組，那麼本可拯救更多百姓性命。

庫列巴指出，南部城市馬立波雖遭圍攻，但仍在烏國控制之下；他也相信，鄰國白俄羅斯雖面臨俄國施壓，但不會派兵進入烏國，因為白俄總統魯卡申科明白俄軍在烏國死傷有多慘重。

法國總統府及德國政府發言人均表示，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲12日與普亭舉行電話高峰會75分鐘；馬克宏及蕭茲都呼籲立即停止烏克蘭戰火，但普亭並未流露停戰意願。

德、法元首要求停戰，呼應澤倫斯基稍早指出必須展開磋商以停止戰事的聲明；但克里姆林宮公布的電話謄本指出，普亭與馬克宏、蕭茲交談時，談到俄、烏交涉的現況，另回應德、法憂心烏境發生人道危機，但譴責烏國官方拿平民當人肉盾牌，此外並未談到停火；三國元首都同意，不透露更多電話交談的實質。

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普亭 澤倫斯基 白俄羅斯

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