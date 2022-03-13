英美「祕密武器」 電偵機攔截幾百公里外俄軍通訊
英國皇家空軍消息人士稱，他們能使用波音RC-135W電子偵察機，攔截約幾百公里外俄軍通訊，回報英國國防部國防情報局，結合其他資訊推測俄羅斯總統普亭下一步行動。而美國空軍也有這種偵察機。
RC-135W電子偵察機使用感測器獲取通訊，並定位信號來源，協助描繪地面戰況。消息人士表示，理論上，小組能攔截約幾百公里之外部隊戰車車隊的無線電傳輸。一名英國皇家空軍消息人士補充，他們能仰賴訊號發射器收集更遠處的對話內容。精通俄語的人員會攔截傳播內容，將最新情資傳回在倫敦的分析家。
公共飛航追蹤來源顯示，RC-135W電子偵察機近幾個月在烏克蘭附近密集運行。一架英國皇家空軍的RC-135W電子偵察機11日才飛越波蘭上空。
一名英國皇家空軍消息人士表示，美方也使用這種偵察機，認為RC-135W在收集情資方面，是「王冠上的珠寶」。這名消息人士說：「RC-135W電子偵察機這類資產，只是情資收集中眾多資產之一。」
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