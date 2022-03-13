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裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

戰火殃及烏克蘭代孕業 基輔19名嬰兒被困地下室

編譯盧炯燊／綜合12日電
基輔的代孕嬰兒託嬰所在戰火下有的已經撤離，有的被迫轉入地下室。圖為撤到烏克蘭西部城市利維夫的一位母親給孩子喂奶。（歐新社）
基輔的代孕嬰兒託嬰所在戰火下有的已經撤離，有的被迫轉入地下室。圖為撤到烏克蘭西部城市利維夫的一位母親給孩子喂奶。（歐新社）

烏克蘭女子一直被指是歐洲人的子宮，它的代孕業是世界上最大的。然而在俄羅斯全力攻擊下，烏克蘭的代孕業及代孕孕母也給捲入了戰火。

紐約時報報導，基輔其中一家代孕嬰兒託嬰所在戰火下被迫轉入地下室，外面砲火連天，硝煙彌漫，被困於此的19名嬰兒幸好在保母的悉心照料下，在搖籃中睡覺，定時獲餵食奶粉。

這些嬰兒全是由代孕母親所生然後送來照顧，親生父母仍然在國外。由於戰爭關係，新生兒的公民身分不清楚，法定監護人是誰也不搞不清，因為根據烏克蘭法律，親生父母必須在場才能確認他們的國籍。

烏克蘭是為外國人提供代孕服務的少數幾個國家之一，現在約有500名孕婦為外國客戶充當代孕母，客戶主要來自美國、歐洲、南美以及中國。

由於經濟貧困，在代孕平均收費1萬5000美元的誘惑下，烏克蘭的代孕業蓬勃發展，目前共有14家代孕公司提供服務，其中Biotexcom還在基輔經營託嬰所。

Biotexcom的東主托奇洛夫斯基(Albert Tochilowski)表示，在地下室設立託嬰所是艱難的選擇，因為他答應過要照顧好這些孩子。不過若情況惡化，他會關閉託嬰所帶孩子們逃離。

其中51歲的保母亞申科(Lyudmila Yashenko)，丈夫及兩個兒子是烏克蘭士兵，正全力抗敵，他們都敦促她盡快離開基輔，但她說絕不能離開這些孩子，會一直待在這裡直至一切恢復正常。

26歲的阿妮婭(Ania)是第二次作代孕孕母，現在懷有雙胞胎31周，目前住在利沃夫(Lviv)，客戶希望她撤離到西歐國家，但她擔心其他國家沒有烏克蘭寬鬆的代孕法，可能要她註冊為孩子的法定監護人。

另一位代孕孕母安娜(Anna) 本人有個九歲兒子，丈夫正在前線作戰，現在所懷孩子的親生父母來自中國，儘管她不願離開丈夫，客戶也不能對她的決定有所異議，但她仍然決定留下來，希望分娩前戰事已經結束。

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