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拜登取消俄最惠國待遇…普亭若動用化武 將付「沉重代價」

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統11日在白宮宣布取消俄羅斯的貿易最惠國地位，並禁止進口俄羅斯的海鮮、酒類和鑽石。圖為一家酒莊貨架上的伏特加酒。（路透）
拜登總統11日在白宮宣布取消俄羅斯的貿易最惠國地位，並禁止進口俄羅斯的海鮮、酒類和鑽石。圖為一家酒莊貨架上的伏特加酒。（路透）

拜登總統11日在白宮宣布，由於俄羅斯侵略烏克蘭，美國決定取消其「最惠國待遇」(MFN)，美國也擴大俄羅斯經濟制裁範圍，鑽石、魚子醬、伏特加及海鮮等列入禁止進口項目，美國製造奢侈品如精品手錶、服飾、酒品、珠寶及豪華轎車，也都禁止銷往俄羅斯。

拜登同時警告俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，若動用化學武器必將付出「沉重代價」，如果北約與俄羅斯爆發直接衝突，就是「第三次世界大戰」。

拜登指出，禁止俄羅斯鑽石、魚子醬、伏特加及海鮮等商品進口美國，估計將讓莫斯科損失10億元以上貿易營利。

多邊金融組織貸款 再限缩

俄羅斯在國際貨幣基金(IMF)、世界銀行(World Bank)等多邊金融組織的貸款渠道，現在也遭進一步限縮。克里姆林宮在國際社會處境，更顯孤立。

拜登在聲明中說：「美國與盟邦將持續聯手合作，對普亭施加經濟壓力，在國際舞台進一步孤立俄羅斯。」他說，美國取消給予俄羅斯「最惠國待遇」，將讓俄羅斯與美國做生意變得困難，美國也跟占有全球經濟一半的其他國家聯手，對遭到多國制裁之後已受重創的俄羅斯經濟，再次揮出一記痛擊。

俄羅斯「最惠國待遇」被美國取消之後，俄羅斯商品可能被美國及盟邦課徵較高關稅。「最惠國待遇」撤銷程序需要國會通過，但兩黨國會議員都已表達支持。

美聯社報導分析，僅取消「最惠國待遇」並不會對俄羅斯經濟帶來立即的重大打擊，但若搭配美國與盟邦的其他制裁手段，則將讓普亭承受更多壓力，進而迫使普亭從烏克蘭撤軍。

蘋果公司(Apple)、亞馬遜(Amazon)、迪士尼(Disney)、麥當勞(McDonalds)、微軟公司(Microsoft)、 Netflix以及抖音(TikTok)等企業，都已宣布退出俄羅斯市場。

不派兵 避免第三次世界大戰

拜登在談話中重申，美國不會派兵前往烏克蘭參戰；他說：「我們不會去烏克蘭跟俄羅斯作戰。」拜登也表示，北約與俄羅斯爆發直接衝突，就是「第三次世界大戰」，「我們必須盡力避免發生」。

拜登說，絕不容許俄羅斯動用化學武器，俄羅斯若使用化學武器必將付出「沉重代價」，但拜登並未說明細節。

俄羅斯過去曾有幾次使用化學武器的前例。2018年，莫斯科使用具有致命危險的「諾維喬克」(Novichok)神經毒劑，在英國索爾茲伯里(Salisbury)企圖謀殺一名叛逃者。2020年，俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)疑似遭到類似毒劑攻擊。

圖為俄羅斯一廠家將三文魚魚子醬裝罐。(美聯社）
圖為俄羅斯一廠家將三文魚魚子醬裝罐。(美聯社）
拜登總統11日在白宮宣布取消俄羅斯的貿易最惠國地位，並禁止進口俄羅斯的海鮮、酒類...
拜登總統11日在白宮宣布取消俄羅斯的貿易最惠國地位，並禁止進口俄羅斯的海鮮、酒類和鑽石。（Getty Images）
圖為莫斯科鑽石品牌Alrosa的鑽石。（路透）
圖為莫斯科鑽石品牌Alrosa的鑽石。（路透）

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