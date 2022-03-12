美國與中俄交惡「去全球化」浮檯面 國際貿易正瓦解

歐美國家對俄羅斯的全面制裁，大大增加了俄國對外貿易的難度。圖為俄羅斯國旗前的馬士基航運公司貨輪模型。（路透）

俄羅斯 入侵烏克蘭後，面臨的制裁幾乎扼殺俄國 際貿易能力；華爾街 日報報導，這也標誌著國際貿易「去全球化」的趨勢日益凸顯，1990年代以來的全球化樂觀氛圍，從歷史的漫漫長河來看可能只是曇花一現。

歐美的制裁包括停止購買俄羅斯能源，還有大幅切斷俄國金融業的跨境支付能力，無不加大俄國對外貿易的難度；現在美國國會也在醞釀起草決議，敦促政府應致力將俄國逐出世界貿易組織(WTO)。

這些行動並不只是針對入侵行為的孤例，前世貿上訴機構法官、喬治城大學國際法教授詹妮弗·希爾曼(Jennifer Hillman)說：「我們所熟悉的、以世貿為核心的國際貿易體系正在瓦解」。

事實上，最近十幾年來，全球化趨勢就一直在慢慢消褪：2008年時，出口貿易貢獻全球31%的國內生產總值(GDP)，2020年降至26%；2010年時，牽涉到關稅及貿易壁壘的國際貿易額為1260億元，到最近幾年，此數字已高達1兆5000億元。

全球化一直受到諸如就業流失、未必符合國家利益等批評，前總統川普2018年發動對中國貿易戰後，去全球化趨勢浮上檯面；新冠疫情下，美國高度仰賴外國生產的醫療用品及晶片更讓此說備受討論。

以世貿為核心的國際貿易體系，其實也不過是1995年冷戰結束不久後才成形的態勢；達特茅斯學院全球貿易史教授歐文(Douglas Irwin)表示，當時的思維是「從『一個世界』看一切」，彷彿全世界都將在世貿的架構下，緊密地連結在一起。

在冷戰後的樂觀氛圍下成立的世貿，不但沒有逐出會員國的紀錄，甚至根本沒有建立相關制度；而隨著美國與中國、俄羅斯的關係日趨惡化，這種思維已備受挑戰。

智庫「美國企業研究所」(AEI)成員史劍道(Derek Scissors)就說，當時的氛圍「既特殊且天真」，很快就禁不起檢驗，一個全球性的貿易體系「恐怕只是一時的幻想」。

展望未來，希爾曼推測，全球將會出現更多由各個志同道合的國家組成一個集團，有些可能類似美墨加協定(USMCA)那樣明文公諸於世，也有可能是無形但事實上存在的集團。