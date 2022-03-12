歐盟拚5年內 消除對俄國能源依賴

歐盟國家領袖在11日舉行的峰會上，同意儘快消除對俄羅斯能源的依賴，並制定計畫支援經濟。 (Getty Images)

俄羅斯 入侵烏克蘭危機加劇，能源價格飛漲，歐盟 27國領袖11日在巴黎郊外凡爾賽宮舉行非正式歐盟峰會，共謀支持歐陸經濟的新出路，集中討論如何盡快擺脫對俄羅斯能源的依賴。

歐洲理事會主席米榭爾(Charles Michel)指出，這項會談旨在找到讓歐洲「更強大、更有主權、更獨立」的戰略；關鍵議題為解決能源價格問題以及如何支撐人民購買力及企業競爭力。

在峰會前，歐盟委員會公布提案，今年年底前，將歐盟對俄羅斯天然氣 需求減少三分之二，2027年前逐步消除對俄羅斯能源依賴。提案包括天然氣供應多元化和加快發展可再生能源。

事實上，在俄羅斯入侵烏克蘭前，歐洲即已面臨經濟增長前景放緩和通脹飆升的嚴峻考驗；能源價格高漲是通脹飆升的關鍵。

歐盟國家領袖在11日舉行的峰會上，同意儘快消除對俄羅斯能源的依賴，並制定計畫支援經濟。圖為一艘油輪10日在法國西部一個碼頭靠岸。(Getty Images)

歐盟委員會(European Commission)2月預測歐盟經濟增長將從去年的5.3%放緩至今年的4%和2023年的2.8%。歐洲官員表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，這些數字現在過於樂觀，訂5月發布的經濟預測勢將下調。

歐盟理事會輪值主席法國總統馬克宏10日力推「歐洲聯合投資」計畫，這項計畫是以2020年夏季啟動的7500億歐元(8270億美元)復甦計畫為藍本，原是協助歐洲經濟體度過新冠疫情。馬克宏承認此疫情紓困計畫有部分資金尚未使用，會談將討論是否做出「新決定」。

不過，歐盟如何因應能源價格飆升問題，在峰會前即出現分歧。希臘提出六點計畫，其中包括設定價格上限機制，以解決能源成本飆升問題，但其他成員認為此構想不切實際。西班牙和有七成電力來自核能的法國，則呼籲將電力和天然氣價格分開。

歐盟委員會上周表示，將與成員國討論「臨時援助受能源價格危機影響的企業」的可能性，也在考慮「臨時價格限制」等緊急措施的可行性。

歐洲對俄羅斯採行的最新制裁堪稱空前，其中包括禁止與俄羅斯央行交易在內，但歐盟一直小心避免擾亂能源流動。歐盟目前進口90%的天然氣用於發電、供暖和供應工業，俄羅斯供應近40%的歐盟天然氣和四分之一的石油。