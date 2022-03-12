我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國學者籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

「取暖用油」每加侖破5元 美國東北民眾雪上加霜

歐盟拚5年內 消除對俄國能源依賴

記者胡玉立／綜合報導
歐盟國家領袖在11日舉行的峰會上，同意儘快消除對俄羅斯能源的依賴，並制定計畫支援經濟。 (Getty Images)
歐盟國家領袖在11日舉行的峰會上，同意儘快消除對俄羅斯能源的依賴，並制定計畫支援經濟。 (Getty Images)

俄羅斯入侵烏克蘭危機加劇，能源價格飛漲，歐盟27國領袖11日在巴黎郊外凡爾賽宮舉行非正式歐盟峰會，共謀支持歐陸經濟的新出路，集中討論如何盡快擺脫對俄羅斯能源的依賴。

歐洲理事會主席米榭爾(Charles Michel)指出，這項會談旨在找到讓歐洲「更強大、更有主權、更獨立」的戰略；關鍵議題為解決能源價格問題以及如何支撐人民購買力及企業競爭力。

在峰會前，歐盟委員會公布提案，今年年底前，將歐盟對俄羅斯天然氣需求減少三分之二，2027年前逐步消除對俄羅斯能源依賴。提案包括天然氣供應多元化和加快發展可再生能源。

事實上，在俄羅斯入侵烏克蘭前，歐洲即已面臨經濟增長前景放緩和通脹飆升的嚴峻考驗；能源價格高漲是通脹飆升的關鍵。

歐盟國家領袖在11日舉行的峰會上，同意儘快消除對俄羅斯能源的依賴，並制定計畫支援...
歐盟國家領袖在11日舉行的峰會上，同意儘快消除對俄羅斯能源的依賴，並制定計畫支援經濟。圖為一艘油輪10日在法國西部一個碼頭靠岸。(Getty Images)

歐盟委員會(European Commission)2月預測歐盟經濟增長將從去年的5.3%放緩至今年的4%和2023年的2.8%。歐洲官員表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，這些數字現在過於樂觀，訂5月發布的經濟預測勢將下調。

歐盟理事會輪值主席法國總統馬克宏10日力推「歐洲聯合投資」計畫，這項計畫是以2020年夏季啟動的7500億歐元(8270億美元)復甦計畫為藍本，原是協助歐洲經濟體度過新冠疫情。馬克宏承認此疫情紓困計畫有部分資金尚未使用，會談將討論是否做出「新決定」。

不過，歐盟如何因應能源價格飆升問題，在峰會前即出現分歧。希臘提出六點計畫，其中包括設定價格上限機制，以解決能源成本飆升問題，但其他成員認為此構想不切實際。西班牙和有七成電力來自核能的法國，則呼籲將電力和天然氣價格分開。

歐盟委員會上周表示，將與成員國討論「臨時援助受能源價格危機影響的企業」的可能性，也在考慮「臨時價格限制」等緊急措施的可行性。

歐洲對俄羅斯採行的最新制裁堪稱空前，其中包括禁止與俄羅斯央行交易在內，但歐盟一直小心避免擾亂能源流動。歐盟目前進口90%的天然氣用於發電、供暖和供應工業，俄羅斯供應近40%的歐盟天然氣和四分之一的石油。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
歐盟 俄羅斯 天然氣

上一則

全美大學停止與俄合作 取消遊學莫斯科

下一則

臉書允許用戶罵「俄入侵者去死」Meta被俄列極端組織

延伸閱讀

歐盟將提第4波制裁措施 禁止向俄羅斯出口奢侈品

歐盟將提第4波制裁措施 禁止向俄羅斯出口奢侈品
馬克宏與普亭頻繁通話 遭批雞同鴨講一場空

馬克宏與普亭頻繁通話 遭批雞同鴨講一場空
法國大選馬克宏支持度創新高 戰爭旗聚效應發酵

法國大選馬克宏支持度創新高 戰爭旗聚效應發酵
馬克宏被普亭擺道？澄清：沒要求人道走廊只通俄國白俄

馬克宏被普亭擺道？澄清：沒要求人道走廊只通俄國白俄

熱門新聞

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

2022-03-06 22:07
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17
俄烏戰爭今天進入第12天，全球紛紛加入聲援烏克蘭行列。歐新社

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

2022-03-07 09:03

超人氣

更多 >
烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利
開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁

開戰Day16／英國再出手 挺普亭入侵386名俄國議員遭制裁
華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂

華爾街徵才 大學畢業生起薪10萬 老鳥不滿：太瘋狂
洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷

洛杉磯華埠街頭無端遇襲 華男被刺十多刀重傷
賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟