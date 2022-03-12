臉書允許用戶罵「俄入侵者去死」Meta被俄列極端組織

俄羅斯以「臉書」允許使用者號召對俄軍施暴為由，取締臉書，並稱臉書母公司為「極端組織」 ，還禁用Instagram。圖為臉書上一禁毒頁面把毒品和俄總統普亭像並陳。（Getty Images）

俄羅斯當局11日將美國社群媒體 臉書(Facebook)的母公司Meta列為「極端組織」，同時指控其另一社群平台Instagram允許號召對俄羅斯人採取暴力行動的言論，宣布禁用該平台，進一步擴大制裁境內社群媒體的使用。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察局(Roskomnadzor)的聲明指出，Instagram正在散布「對俄羅斯人民，包括軍事人員採取暴力行動的言論」。

Roskomnadzor還引用Meta發言人史東(Andy Stone)10日的推文，指該公司聲明提及「允許使用者發表一些已違反平台原則的暴力性政治言論，例如『俄羅斯入侵者去死』等」。

針對路透10日的報導，史東發聲明回覆，證實該公司已在部分國家放寬社群平台上仇恨言論的管制，不過只是暫時性，包括一些因烏克蘭 遭入侵而號召對俄羅斯平民和軍人採取暴力行動的言論；但強調該公司「仍不允許一些可靠的消息來源發動對俄羅斯平民的攻擊」。

俄羅斯以「臉書」允許使用者號召對俄軍施暴為由，取締臉書，並稱臉書母公司為「極端組織」 ，還禁用Instagram。圖為臉書上一禁毒頁面把毒品和俄總統普亭像並陳。（Getty Images）

該公司起初表示，允許烏克蘭、俄羅斯和部分東歐國家及高加索地區的臉書與Instagram用戶發表對俄軍採取暴力行動；甚至俄羅斯、烏克蘭和波蘭的用戶還可對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和白俄羅斯 總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)發表刺殺言論。

但Meta全球事務副總裁克萊格(Nick Clegg)11日宣布，這些例外只有在烏克蘭境內適用。

Instagram負責人莫塞里(Adam Mosseri)11日指出，該國多達八成的使用者都有關注國外的Instagram帳號，稱俄羅斯封鎖平台將「切斷在俄羅斯的8000萬名百姓與他人、以及世界各地的連結」。

此舉凸顯俄羅斯與社群媒體公司的關係更加緊張，尤其Meta用戶遍布全球，Instagram更是俄羅斯最受歡迎的社群媒體之一；至於Meta旗下另一通訊軟體WhatsApp在俄羅斯也相當受歡迎，不過在當局禁用的聲明中並未提及。