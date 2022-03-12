臉書允許用戶罵「俄入侵者去死」Meta被俄列極端組織
俄羅斯當局11日將美國社群媒體臉書(Facebook)的母公司Meta列為「極端組織」，同時指控其另一社群平台Instagram允許號召對俄羅斯人採取暴力行動的言論，宣布禁用該平台，進一步擴大制裁境內社群媒體的使用。
俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察局(Roskomnadzor)的聲明指出，Instagram正在散布「對俄羅斯人民，包括軍事人員採取暴力行動的言論」。
Roskomnadzor還引用Meta發言人史東(Andy Stone)10日的推文，指該公司聲明提及「允許使用者發表一些已違反平台原則的暴力性政治言論，例如『俄羅斯入侵者去死』等」。
針對路透10日的報導，史東發聲明回覆，證實該公司已在部分國家放寬社群平台上仇恨言論的管制，不過只是暫時性，包括一些因烏克蘭遭入侵而號召對俄羅斯平民和軍人採取暴力行動的言論；但強調該公司「仍不允許一些可靠的消息來源發動對俄羅斯平民的攻擊」。
該公司起初表示，允許烏克蘭、俄羅斯和部分東歐國家及高加索地區的臉書與Instagram用戶發表對俄軍採取暴力行動；甚至俄羅斯、烏克蘭和波蘭的用戶還可對俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)發表刺殺言論。
但Meta全球事務副總裁克萊格(Nick Clegg)11日宣布，這些例外只有在烏克蘭境內適用。
Instagram負責人莫塞里(Adam Mosseri)11日指出，該國多達八成的使用者都有關注國外的Instagram帳號，稱俄羅斯封鎖平台將「切斷在俄羅斯的8000萬名百姓與他人、以及世界各地的連結」。
此舉凸顯俄羅斯與社群媒體公司的關係更加緊張，尤其Meta用戶遍布全球，Instagram更是俄羅斯最受歡迎的社群媒體之一；至於Meta旗下另一通訊軟體WhatsApp在俄羅斯也相當受歡迎，不過在當局禁用的聲明中並未提及。
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