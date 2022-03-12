全美大學停止與俄合作 取消遊學莫斯科

全美大學正停止學生遊學俄羅斯計畫。圖為一群學生在莫斯科紅場跳舞舊照。（歐新社）

全美大學正停止學生遊學俄羅斯計畫，也終止與俄國 合作進行學術研究，斬斷雙邊任何資金關聯，以參與全球制裁俄國入侵烏克蘭的行動；但各大學反對部分國會議員把俄籍學生遣送回國的提議，矢言支持在校俄生繼續學業。

美聯社報導，大學斬斷與俄國院校關係，大多僅具象徵意義，因為它們對俄國的影響力很小，也無法掐緊俄方財政，兩國之間學術交流向來規模不大。但只暗示有部分或全部俄國學生得放棄在美求學，就讓大學在全球紛爭該扮演的角色重新受到矚目。

美國大學上學年度曾接受近5000名俄國學生就讀，占國際學生不到1%；國際教育 倡議人士指出，放棄這些學生等於放棄讓他們接觸西方理念的機會，而且據說選擇留美的俄國學生，回國後更可能改造俄國。

佛蒙特州明德學院(Middlebury College)2月底便以安全有虞為由，暫停學生遊學俄國計畫，並要求12名學生返國；這些學生之一有22歲的瑞吉利(Zavier Ridgley)，接獲通知迅速搭機返國之前在莫斯科讀書，他是杜蘭大學(Tulane University)大四學生，2019年便積極參與明德學院的交換生計畫，但受阻於新冠疫情爆發，直到今年才成行。

瑞吉利表示，去莫斯科讀書那個月，堪稱一生難逢的機會，如此倉促被縮短，感覺很難受。

有些國會議員敦促該對俄國學生簽證 設限；民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell，加州)2月24日在有線電視新聞網(CNN)提議，該把「俄國學生全踢出美國」，讓他們對俄國總統普亭心生反感；但這個想法在華府未獲多大支持，白宮後來提議，要制裁俄國寡頭，不讓他們的子女有來美求學的管道。

國際教育促進人士指出，不反對禁絕俄國寡頭及其後代來美求學，但制裁擴大，殃及所有俄國學生，不免讓人回想起二戰時代，美國人歧視日裔及德裔移民的情形。