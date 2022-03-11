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日光節約時間又來了 周日起調快1小時

編譯林梅婕／綜合11日電
13日(星期天)開始實施日光節約時間，別忘了12日晚上睡覺前，把時鐘撥快一小時。圖為羅德島州鐘表技師正在調校戶外大鐘。(美聯社)
13日(星期天)開始實施日光節約時間，別忘了12日晚上睡覺前，把時鐘撥快一小時。圖為羅德島州鐘表技師正在調校戶外大鐘。(美聯社)

冬天尚未結束，卻已經到了要調回日光節約時間(Daylight saving time)的時候；除夏威夷亞利桑納州、波多黎各、美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)和薩摩亞(American Samoa)、關島以及北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)，全國大部分地區將在當地時間13日(周日)凌晨2時起調快一小時。

美國在1918年簽署法案規定，每年3月的第二個禮拜天至11月的第一個禮拜天實施日光節約時間，將日出和日落的時間調快一小時；民眾記得在當晚入睡前，調整鬧鐘和手表的設定。

根據聯邦運輸部的解釋，日光節約時間的好處非常多，因為延長日照可以預防交通事故、增加白天的活動量；有運輸部的官員甚至表示，因為夜晚的時間縮短，犯罪率變得更低。

不過有些人卻持不同看法，去年10月的一項民調顯示，大多人偏好全年維持一致的時間；但究竟要依照日光或非日光節約時間這點，一直沒有共識。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)的民調，支持每年調整時間的人只有25%；43%的民眾偏好全年實施標準時間，42%則傾向日光節約時間。

有趣的是，亞利桑納州是美國本土唯一沒有實施日光節約時間的州；根據地方新聞頻道Fox 10的報導，礙於當地特殊的炎熱氣候，延長日照反而讓日落的時間變得太晚。

亞利桑納州曾在1967年實施過日光節約，卻讓當年6月的日落時間一度延到晚間9時之後；引發餐廳和店家發起抗議，稱日光節約是在扼殺他們。

亞利桑納州官方歷史學者特布林(Marshall Trimble)說，當時日光節約導致連晚上的球賽，裁判們都要帶著太陽眼鏡。

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亞利桑納州 民調 夏威夷

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