我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扛不住油價瘋漲？美大城市公共運輸系統載客量攀升

紐約大學亞裔學生又被攻擊 學校發安全郵件警告

俄烏戰火燒不停 企業轉念欲撤離員工卻日益困難

編譯易起宇／綜合外電
俄烏戰火持續延燒，近來許多企業開始轉念想撤離員工，但要撤離已愈來愈困難。 歐新社
俄烏戰火持續延燒，近來許多企業開始轉念想撤離員工，但要撤離已愈來愈困難。 歐新社

俄烏戰火延燒，許多美國企業改變心意，徵召前軍事和執法專家協助烏克蘭地區的員工逃離戰區、前往其他國家避難。但專家表示，協助民眾撤離的行動愈來愈困難，風險也不斷升高。

彭博資訊報導，國際社會開始譴責俄羅斯並實施經濟制裁後，許多全球知名品牌已暫停在俄國的營運或完全切斷與俄國的聯繫。但對這些品牌派駐當地的員工來說，撤離烏克蘭非常困難，尤其是多數空中交通和金融交易管道都已中斷。

提供醫療援助及安全服務的國際SOS救援中心資深副總暨美洲地區安全總監莫羅表示，該公司自2月27日以來每天執行二至三趟從烏克蘭城市的撤離任務，每趟任務都會制定詳盡的計畫，包括所有參與人員的詳細資料、包含糧食和燃料補充點在內的撤離路線，以及要從哪裡徒步跨越邊境

他說：「這些任務多數都是漫長且艱辛的旅程。地面移動是最複雜、某種程度上也最危險的一個環節。」

Altour國際公司已協助其企業客戶由俄國和烏克蘭撤出約1,000名員工或家屬。這些撤離行動最初多採取空運輸，但烏克蘭空域在俄國入侵後關閉，只能透過火車、船隻、鐵路和車輛進行撤離。

Altour首席風險和安全長羅斯表示：「戰火正在延燒，協助民眾脫困倍加艱辛。如果我們能協助民眾脫離戰區，他們就能安全移動。」

除了安全風險外，金融限制已成為另一項當地民眾撤離時面臨的重大挑戰，許多旅館訂房或交通運輸已無法使用電子支付。

美國運通全球商務旅行公共事務副總佛格森表示，當地狀況十分緊迫，公司基本上已無法在烏克蘭境內提供任何支援。

編輯推薦

    俄國總統普亭繼2014年併吞克里米亞後，又出兵烏克蘭，坦克大軍直驅首都基輔；國際局勢急速變化，世界新聞網為您提供俄烏最前線的最新消息與分析。

    udn custom-logo title
烏克蘭 俄國 邊境

上一則

川普財務信用受質疑 仍獲加州銀行1億元貸款

延伸閱讀

俄烏開戰的唯一贏家 澤倫斯基經濟顧問說是「他」

俄烏開戰的唯一贏家 澤倫斯基經濟顧問說是「他」
制裁俄國 迪士尼和漢堡王宣布暫停在俄羅斯業務

制裁俄國 迪士尼和漢堡王宣布暫停在俄羅斯業務
台防長：一旦戰爭大家都慘 勝也是慘勝

台防長：一旦戰爭大家都慘 勝也是慘勝
大陸反潛機墜南海 台國安局證實傳聞

大陸反潛機墜南海 台國安局證實傳聞

熱門新聞

俄羅斯總統普亭5日警告烏克蘭政府領導人，如果繼續做他們現在做的事，烏克蘭可能失去國家地位。圖為塞爾維亞首都貝爾格勒街頭的普亭畫像。Getty Images

大批美國退伍軍人 準備赴烏克蘭參戰

2022-03-05 21:15
烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）9日表示，上周遭俄軍占領的車諾比核電廠遺址遭斷電，當地戰事激烈，難以搶通電力，核廢有輻射外洩風險，恐怕釀成第二次核災。 美聯社

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

2022-03-09 07:55
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
根據安赫德市長的說法，位於札波羅熱的「歐洲最大核電站」發生火災。截自推特

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

2022-03-03 22:12
費城6日驚傳三名亞裔無故遭受暴力攻擊，一名37歲亞裔婦人性命垂危，另外兩名是10和15歲的亞裔青少年。圖為發生地點的街區圖。（取自谷歌地圖）

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

2022-03-06 22:07
美國總統拜登8日宣布禁止進口俄羅斯石油和其他能源。美聯社

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

2022-03-08 12:17

超人氣

更多 >
開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中
紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手

紐約女屍頭顱在兇嫌家中尋獲 8旬老漢為連環殺手
「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」

「大S與媽吵架」傳到南韓 具俊曄友人認「可能不同住」
中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能
轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官

轟炸坦克車隊 烏軍：擊斃俄軍上校指揮官