俄烏戰火燒不停 企業轉念欲撤離員工卻日益困難

俄烏戰火持續延燒，近來許多企業開始轉念想撤離員工，但要撤離已愈來愈困難。 歐新社

俄烏戰火延燒，許多美國企業改變心意，徵召前軍事和執法專家協助烏克蘭 地區的員工逃離戰區、前往其他國家避難。但專家表示，協助民眾撤離的行動愈來愈困難，風險也不斷升高。

彭博資訊報導，國際社會開始譴責俄羅斯並實施經濟制裁後，許多全球知名品牌已暫停在俄國 的營運或完全切斷與俄國的聯繫。但對這些品牌派駐當地的員工來說，撤離烏克蘭非常困難，尤其是多數空中交通和金融交易管道都已中斷。

提供醫療援助及安全服務的國際SOS救援中心資深副總暨美洲地區安全總監莫羅表示，該公司自2月27日以來每天執行二至三趟從烏克蘭城市的撤離任務，每趟任務都會制定詳盡的計畫，包括所有參與人員的詳細資料、包含糧食和燃料補充點在內的撤離路線，以及要從哪裡徒步跨越邊境 。

他說：「這些任務多數都是漫長且艱辛的旅程。地面移動是最複雜、某種程度上也最危險的一個環節。」

Altour國際公司已協助其企業客戶由俄國和烏克蘭撤出約1,000名員工或家屬。這些撤離行動最初多採取空運輸，但烏克蘭空域在俄國入侵後關閉，只能透過火車、船隻、鐵路和車輛進行撤離。

Altour首席風險和安全長羅斯表示：「戰火正在延燒，協助民眾脫困倍加艱辛。如果我們能協助民眾脫離戰區，他們就能安全移動。」

除了安全風險外，金融限制已成為另一項當地民眾撤離時面臨的重大挑戰，許多旅館訂房或交通運輸已無法使用電子支付。

美國運通全球商務旅行公共事務副總佛格森表示，當地狀況十分緊迫，公司基本上已無法在烏克蘭境內提供任何支援。