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麥當勞凍結在俄30年投資 高盛、摩根大通也撤出俄

記者顏伶如、編譯劉忠勇／綜合報導
麥當勞不只關閉了在俄羅斯開的850家分店，還凍結30年來在俄國的所有投資。（美聯社）
麥當勞不只關閉了在俄羅斯開的850家分店，還凍結30年來在俄國的所有投資。（美聯社）

俄烏戰爭爆發近兩周後，美國速食連鎖龍頭麥當勞(McDonald's)面對倡議人士及投資者壓力，日前宣布暫時關閉俄羅斯850家分店。華盛頓郵報分析，麥當勞這次動作其實不只關閉分店，其實還凍結了長達30年在俄的投資。

另外，摩根大通10日宣布將自俄羅斯撤出營運，以抵制俄羅斯對烏克蘭的侵略；高盛也表示，計畫關閉當地的業務。

摩根大通目前在俄羅斯僅有限度的經營，據上個月申報資料顯示，並未在該公司海外前20大曝險之列，在俄羅斯的員工也只有100多人；高盛近年來在俄羅斯維持布局，但占全球投銀事業比率也很小。

麥當勞總裁坎普辛斯基(Chris Kempczinski)發表聲明說：「基於價值理念，我們無法忽視烏克蘭正在發生的人道苦難。」聲明中也提到，蘇聯統治期間，麥當勞1990年便在俄羅斯開設第一家連鎖分店，32年來與俄羅斯民眾建立密切關係。

坎普辛斯基在給旗下員工與加盟店的電郵中寫道，麥當勞在俄羅斯總共雇有6萬2000名員工，「他們盡心盡力展現麥當勞品牌精神，服務社區」。他表示，麥當勞與數以百計的俄羅斯當地供應商與夥伴合作推出餐點並支持品牌，每天都有數以百萬計俄羅斯消費者仰賴麥當勞服務。

他指出：「在俄羅斯經營30多年來，我們已在設有分店的850個社區，成為不可或缺的重要一環。」

華盛頓郵報分析，雖然麥當勞只是暫時關閉俄羅斯分店，但狀況卻頗為特殊。麥當勞在世界各地的連鎖店大多採加盟制，但在俄羅斯的分店卻有84%為麥當勞直接經營。專家指出，麥當勞把人道考量擺在股東利益之上的作法，堪稱企業決策重大改變。

根據統計，麥當勞在俄羅斯、烏克蘭兩國分店的累計業績，約占2021年營收近一成，因為許多分店都是麥當勞直營。

報導指出，關閉分店不只讓麥當勞暫時失去賺錢機會，也與紮根30年的社區以及供應鏈斷絕關係，未來如何發展，難以預測。

為了維護與當地社區關係，麥當勞在宣布暫時關店的同時也表示，關店期間所有俄羅斯員工薪水照發。

俄羅斯10日威脅西方國家跨國企業若撤出俄羅斯，將被沒收財產。圖為10日宣布撤出的...
俄羅斯10日威脅西方國家跨國企業若撤出俄羅斯，將被沒收財產。圖為10日宣布撤出的高盛集團。（路透）

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