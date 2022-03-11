拜登：普亭想占領烏克蘭 絕對無法得逞

拜登總統(右一)10日在白宮會晤哥倫比亞總統馬奎茲(左二)，宣布該國成為美國「非北約成員」的主要盟友，還表示俄羅斯總統普亭占領烏克蘭的行動「絕對無法得逞」。(Getty Images)

俄烏之戰至今已延燒逾兩周，拜登 總統10日會晤哥倫比亞總統馬奎茲(Iván Duque Marquez)，除了宣布該國成為美國「非北約成員」的主要盟友；更強硬表示，俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)占領烏克蘭 的行動「絕對無法得逞」；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也在記者會上強調，「美國正在領導全球對抗普亭」。

近來拜登政府尋求南美洲國家的團結與支持，希望能為美國加強對抗俄羅斯的力道；拜登10日與馬奎茲在白宮會晤時聲稱，「我們在南半球正需要像哥倫比亞這樣的夥伴」，並為馬奎茲譴責俄羅斯表示感謝，還說：「烏克蘭絕對不會成為普亭的戰利品。」

兩人會談後指定哥倫比亞為美國「非北約成員的主要盟友」，並確保哥倫比亞可以在國防交易上獲得部分利益，以此強化雙邊合作；另外，美方還向哥倫比亞承諾提供軍事和經濟特權，以及200萬劑以上的新冠肺炎疫苗，供該國大量的移民人口使用。

「不只是歐洲和烏克蘭，俄羅斯已經對全球的和平與安定造成嚴重威脅。」拜登表示：「因此哥倫比亞必須確保他們的立場清楚，認同俄羅斯的威脅，並認識到目前的狀況存在著更多風險。」

莎奇：美正領導全球抗俄

白宮10日的簡報會議上，美國廣播公司(ABC News)記者瑪莉艾莉絲‧帕克斯(MaryAlice Parks)向莎奇提問，俄烏戰爭下美國在外交支援扮演什麼樣的角色；莎奇表示：「美國正在領導全球的反對力量，對抗普亭的暴行。」

「我們不僅持續與烏克蘭保持每日的聯繫，而且比起其他國家，我們提供更多的維安協助和人道資源；如果沒有美國的領導，就不會有國際的制裁行動。」莎奇說：「我們正在做的，是讓烏克蘭更有希望，增強他們的實力以及談判的籌碼。」