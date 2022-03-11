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普亭：歐美制裁將遭反噬 會讓俄羅斯更強大

編譯洪毅／綜合10日電
俄羅斯10日宣布禁止200種產品出口，總統普亭主持國務會議時表示，俄羅斯在西方制裁下將變更強大，他並威脅西方公司若撤離，將沒收財產。（路透）
俄羅斯10日宣布禁止200種產品出口，總統普亭主持國務會議時表示，俄羅斯在西方制裁下將變更強大，他並威脅西方公司若撤離，將沒收財產。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭遭多國制裁，許多企業被迫暫停在俄營運；俄國總統普亭10日宣布一系列反制措施，包括200多種主要為機械設備的產品出口，也不排除沒收撤離俄國企業的資產；普亭還說，制裁終將會反噬歐美，反讓俄國更為強大。

普亭在10日的俄羅斯國務會議上表示，歐美對俄國的制裁，會以糧食及油價攀升等高通膨為代價反噬歐美；至於俄國，不會因為一時的經濟利益而犧牲主權，而且俄國將一如既往地克服困難，讓俄國變得更為自主、自足，更為強大。

普亭則指責歐美將高通膨問題歸咎於俄羅斯，稱這其實是因為美國停止進口俄國石油等因素所致。

俄羅斯對包括美國在內的48個不友善國家或地區實施的200多種產品出口禁令，涵蓋通訊、醫藥、汽車、鐵路、海運、農業、電子、林業等領域，外國企業在俄國的生產亦受同樣限制；俄國經濟部還表示，不排除進一步限制外國商船靠港。

俄羅斯目前祭出的出口禁令影響是有限的，因為歐美主要從俄國進口石油、天然氣、各種金屬礦物及肥料成分等原物料，而非清單上的各種成品；這讓出口禁令的象徵性大於實質，但也代表可能升級成禁止出口原物料，這就會造成巨大的影響。

威脅外企若撤離 將沒收財產

普亭還在10日表示，支持對撤離俄羅斯的外企實行「外部管理」，並指示應採取「果斷行動」讓那些想要工作的人得以繼續工作；俄國前總統麥維德夫也表示，政府正在規畫「國有化」這些企業，要讓外企知道，離開俄國後，想要回來是很困難的。

俄羅斯消費者組織列出的「國有化建議清單」上有59間各國企業，包括蘋果(Apple)、IBM、麥當勞(McDonald's)、微軟(Microsoft)等美企；麥維德夫批評，外國企業撤出俄國，讓許多民眾頓失生計，乃是企圖製造俄國民眾恐慌。

俄羅斯財政部希魯阿諾夫(Anton Siluanov)則說，歐美「實質上對俄國發動金融及經濟戰」，將俄國黃金及外匯儲備凍結，還試圖將俄國排除出國際貿易外，讓穩定金融局勢，避免資本外流成為當前的優先要務。

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