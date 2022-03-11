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外長會談無果 俄否認入侵烏克蘭

記者顏伶如／綜合報導
俄烏兩國外長10日首度在土耳其安塔利亞談判未達成具體協議。烏克蘭外交部長庫列巴表示，烏克蘭絕不屈服，不會向俄羅斯投降。（Getty Images）
俄烏兩國外長10日首度在土耳其安塔利亞談判未達成具體協議。烏克蘭外交部長庫列巴表示，烏克蘭絕不屈服，不會向俄羅斯投降。（Getty Images）

俄烏戰爭開打迄今進入第15天，兩國外長10日首度在土耳其安塔利亞(Antalya)舉行高層對談，會議持續約一個半小時，但未達成具體協議。烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，烏克蘭絕不屈服，不會向俄羅斯投降；俄羅斯外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)則對想對烏克蘭提供更多武器的西方國家提出警告，並說俄羅斯雖面對各國制裁及杯葛，但不會退縮，一定會克服險境。

庫列巴在會後記者會上表示，烏克蘭提議停火24小時及為滿目瘡痍的馬立波(Mariupol)提供人道援助，但俄方沒有回應；庫列巴說，停火協議並不是拉夫洛夫有權作主的決定，必須把問題帶回俄羅斯請示上級。

對於俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)是否可能直接見面會談，拉夫洛夫則淡化處理。他說，如果雙方協商小組未能達成協議，俄羅斯沒興趣「為談判而談判」。

俄羅斯9日空襲馬立波一所婦幼醫院，至少造成包括一名孩童在內共計三人死亡，另外17人受傷，引起國際社會譴責聲浪；不過，拉夫洛夫在記者會上駁斥道，各種撻伐之聲「聽起來很可悲」，並說俄軍鎖定轟炸的建築物早就被烏克蘭激進派人士接管，「產婦跟護士都被趕走了」，不過並未提供證據。

拉夫洛夫在記者會上也說：「我們並沒有打算要攻打其他國家。我們也沒攻打烏克蘭。」他指責包括北約在內的西方國家為烏克蘭提供致命武器，並說如此作為違反了價值理念。

他表示，西方國家故意製造緊張，烏克蘭被當成區域防衛部隊的「人肉盾牌」。他說，俄羅斯只是在烏克蘭境內展開「特別行動」(special operations)，並提供人道走廊(humanitarian corridors)讓平民百姓安全撤離。

俄羅斯工商日報(Kommersant)記者在記者會上詢問拉夫洛夫，俄烏戰事是否可能演變為核子戰爭，拉夫洛夫回答：「我不相信。」

對於馬立波婦幼醫院遭到轟炸，俄羅斯國防部10日拒絕承擔責任；俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)說，醫院是因為附近有兩個爆裂物引爆而遭到摧毀，然後栽贓給俄羅斯。

俄烏兩國外長10日首度在土耳其安塔利亞談判未達成具體協議。俄羅斯外長拉夫洛夫說，...
俄烏兩國外長10日首度在土耳其安塔利亞談判未達成具體協議。俄羅斯外長拉夫洛夫說，俄羅斯雖面對各國制裁及杯葛，但不會退縮，一定會克服險境。（美聯社）
烏克蘭國防部10日表示，烏軍當天在基輔東邊近郊的布洛瓦利成功狙擊了俄軍的坦克車隊...
烏克蘭國防部10日表示，烏軍當天在基輔東邊近郊的布洛瓦利成功狙擊了俄軍的坦克車隊，並擊斃俄軍指揮官扎哈羅夫上校(Andrei Zakharov)。（路透）

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