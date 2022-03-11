CPI飆7.9% 通膨創40年新高…專家警告：美邁向經濟衰退

加州西好萊塢一處加油站8日高級無鉛汽油價格每加侖已近8元。(美聯社)

烏克蘭 危機升級加上物價壓力沉重，油氣、食物和住房均漲價，2月通膨年利率飆升7.9%，締造40年新高；專家警告，美國已邁向經濟衰退；「紐約時報」指出，2月通膨創新高，主因是油價 飆升，供應鏈問題持續推高油價且拖延交貨時間。

勞工部 勞工統計局的數據，衡量一攬子商品和服務的消費者物價指數(CPI)在過去12個月上漲了7.9%，創40年來新高。CPI較上月上漲0.8%。

2月升幅是自1982年1月以來最快增速，當時美國經濟面臨通膨上升和經濟成長放緩的雙重威脅，也就是「滯脹」。

接受「道瓊」調查的經濟學者預計2月CPI將成長7.8%，月增0.7%。食品價格上漲1%，家用食品價格上漲1.4%，都是2020年4月新冠疫情初期以來最快的月增率。

能源也是漲勢特別突出的項目。2月上漲3.5%，約占整體漲幅的三分之一。另一個占CPI權重約三分之一的住房成本也月增0.5%，年增 4.7%，是1991年5月以來最快的年增幅。

通膨率的飆升與過去一年物價漲幅一致。俄烏戰爭危機只會加劇物價壓力，因為對俄羅斯的制裁推升汽油成本飆升。

此外，企業也在提高成本以跟上原材料價格的步伐，並在勞動市場十分緊張的情況下調漲工資；目前的就業市場職位空缺比可用勞工多出約480萬。

最近的調查也顯示出相同趨勢，包括本周全國獨立企業聯合會(NFIB)的調查，小企業正在提高價格以應對飆升的成本。

為了遏制這股趨勢，預計聯準會(Fed)下周將宣布展開一系列升息動作以減緩通膨。這將是Fed三年多來首次升息，代表了零利率政策的逆轉和前所未有的現金注入水平。

然而，通貨膨脹並不只限於美國。全球物價也受到與美國相同因素的影響，各國央行也在以同樣的方式應對。歐洲央行10日決定維持基準利率不變，但將提前結束資產購買計畫。

紐時分析，通膨創下40年高，油價是主因。10日公布的CPI數據顯示，2月油價經過季度調整後增加6.6%，比1月減少0.8%，若以12個月來看，油價漲幅38%。

能源價格同比去年上漲25.6%，約是整體通膨率的近三倍；能源價格高漲與烏克蘭衝突密切相關，這也讓美國通膨的影響更持久。

CPI多數數據在俄國進軍烏克蘭前收集完畢，油價自俄軍進攻烏克蘭後節節高升，即便原油價格9日回跌，但油價市場價格的反應時間可能較遲。

哥倫比亞大學商學院(CBS)財經教授勞拉‧維德坎普(Laura Veldkamp)表示，高油價也帶動機票、商品及其他服務價格上漲。

另外，全球供應鏈也是協助推升通膨的一大原因；而俄烏戰爭更影響全球供應鏈，部分關鍵原料斷貨、航運得繞道，甚至改以空運方式投遞，推升運費。