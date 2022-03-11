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俄指控美援烏生化實驗 各國憂俄藉口動用化武

編譯潘勛／綜合10日電
各國擔憂俄國千方百計製造理由，想在侵烏戰爭動用生化武器。圖為市民正在挖戰壕，築防禦工事。（歐新社）
各國擔憂俄國千方百計製造理由，想在侵烏戰爭動用生化武器。圖為市民正在挖戰壕，築防禦工事。（歐新社）

俄羅斯10日抨擊美國在資助烏克蘭「以生化武器作戰」，引發西方官員憂慮，認為俄方用到最激烈指控是想製造託辭，欲動用生化武器；中國也為俄方說法撐腰，指美方控制的化武實驗室在烏境儲有致病原，遭美、烏兩國斷然否認；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)指出，俄方目前還沒踩到「紅線」，重申美方不會派兵前往烏國。

華爾街日報(WSJ)報導，俄國國防部10日指責美國國防機構資助研究，想把蝙蝠所帶的冠狀病毒用在烏國；俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)表示，這並非承平時期的實驗。

白宮否認俄方指控外，另形容此舉是俄國千方百計製造理由，想在侵烏戰爭動用生化武器。

福新新聞網(Fox News)報導，中國外交部發言人趙立堅日前指出，由美方自己公布的數據便可知，美國在烏國設有26間生物實驗室等相關機構，研究冠狀病毒；這些危險致病原必定儲存在實驗室裡，一切研究活動都由美國主導，美方未批可，資訊不可能外洩給大眾得知。

趙立堅是在呼應俄國外交部發言人札哈羅娃(Maria Vladimirovna Zakharova)的說法；札哈羅瓦表示，俄軍找到證據，指烏克蘭正在掩飾「生化戰計畫」，唯恐被俄軍破獲更多內情。

美國官員指斥這種想法荒謬，是為了掩飾俄軍想找藉口，以生化戰具攻擊烏克蘭。

外界關切新冠疫情源自中國，致病原甚至可能是武漢病毒所流出，中國為此辯解得十分吃力；趙立堅說詞顯見中國對美方研究冠狀病毒十分敏感。

白宮發言人莎奇指中方宣稱美國在全球設有網絡，研究生化武器，誠為「荒謬絕倫」，「俄方做此不實宣稱，中國似乎還支持這種宣傳戰」；全球應警惕俄軍可能用生化武器攻打烏國，或者想栽贜說敵方動用，這是俄國一貫伎倆，世界不應上當。

莎奇表示，美國致力於防止世界大戰爆發，俄國總統普亭若動用化武也不算踩「紅線」，不會迫使美國派兵應戰；莎奇表示，自己不擬回應假設性問題，但她重申拜登總統的立場，美軍不會涉足烏國土地。

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