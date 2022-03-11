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母子3人被炸死 夫從推特照片認出行李箱淚崩

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭男子佩雷比尼斯從媒體照片發現，他的妻子和兩個孩子日前在基輔附近遭俄軍炸死。（美聯社）
烏克蘭男子佩雷比尼斯從媒體照片發現，他的妻子和兩個孩子日前在基輔附近遭俄軍炸死。（美聯社）

紐約時報記者日前針對俄烏戰爭拍下的一張揪人心腸的照片，在全球廣為流傳；照片中，四名烏克蘭死難平民，倒臥在基輔郊外一座二戰紀念碑旁。對烏克蘭男子佩雷比尼斯(Serhiy Perebyinis)來說，當他在推特看到這張照片，頓時「失去了生命意義」；因為他的妻子和兩個孩子，就是照片中的受害者。

佩雷比尼斯10日對哥倫比亞廣播公司說，他想盡快為妻子和兒女安葬，卻不得不推遲，因為陳屍間到處都是屍體。

烏克蘭男子佩雷比尼斯（左）從媒體照片發現，他的妻子塔提雅娜（右）和兩個孩子日前在...
烏克蘭男子佩雷比尼斯（左）從媒體照片發現，他的妻子塔提雅娜（右）和兩個孩子日前在基輔附近遭俄軍炸死。（取自臉書）

矽谷科技公司會計長罹難

佩雷比尼斯說，「我認出了行李，我就是這樣知道的。」他從照片中的衣服和個人物品中認出家人。他沒有和妻兒在一起，是因為他人在頓涅茨克照顧患有阿茲海默症的母親。他43歲的妻子塔提雅娜(Tatiana Perebyinis)，生前是矽谷初創科技公司SE Ranking駐基輔公司的會計長。

「我的妻子、兩個孩子和兩條狗死了，只剩我一個人。我們曾經幸福生活了23年」。佩雷比尼斯接受華盛頓郵報簡短採訪時說：「這是戰爭罪，必須有人承擔責任。我失去了所有，失去了生命的意義。」

紐時報導，照片中的四名死者6日被迫擊砲擊中而亡，他們分別是塔提雅娜和她的兩個孩子：18歲的米奇塔(Mykyta)和9歲的艾莉沙(Alisa)；第四名受害者是26歲的教堂志願者貝里茲尼(Anatoly Berezhnyi)，他在半路遇到這家人。

當時，俄軍向基輔郊區城鎮伊爾平(Irpin)發射迫擊砲彈，居民試圖撤離，至少有八人被炸死；其中包括佩雷比尼斯的妻兒。烏克蘭官員指責俄羅斯違反有關疏散平民的「人道走廊」協議，俄羅斯官員否認指控。塔提雅娜和她的孩子倒地而亡的照片，被視為是烏克蘭平民受暴的慘烈證據。

她為陪兒子 未離開烏克蘭

塔提雅娜生前為矽谷軟體公司SE Ranking工作，2016年加入該公司基輔辦事處，並升任會計長。俄軍2月24日入侵烏克蘭前一天，她曾與女兒一起出現在辦公室。公司發言人希爾沃尼娜(Ksenia Khirvonina)表示，當所有人都在躲藏或試圖逃離烏克蘭之際，公司也為尋求離職員工提供經濟援助，但塔提雅娜決定留下，因為她18歲的兒子處於戰鬥年齡，不被允許離開烏克蘭，她不想離開兒子。

希爾沃尼娜表示，塔提雅娜住的公寓很快遭到砲擊，他們被迫躲在沒有食物或電力的地下室。佩雷比尼斯則說，妻兒計劃加入教會團體，前往基輔尋求更安全目的地。紐時報導，他們沿著一座受損橋樑前往基輔，在行經一座二戰紀念碑時，被迫擊砲彈噴出的碎片擊中。

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