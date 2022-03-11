賀錦麗訪波回應烏克蘭難民問題 失態大笑挨轟

訪問波蘭的副總統賀錦麗10日在與波蘭總統舉行的聯合記者會上，答覆美國會否接納烏克蘭難民的問題時，不恰當地放聲大笑，惹來非議。（Getty Images）

訪問波蘭的副總統賀錦麗 (Kamala Harris)10日在與波蘭總統舉行的聯合記者會上，答覆美國會否接納烏克蘭 難民的問題時，不恰當地放聲大笑，惹來非議；烏克蘭總統澤倫斯基 前任發言人批評道：「若她成為總統，將是一場悲劇。」

賀錦麗和波蘭總統杜達(Andrzej Duda)被問到，美國是否接受烏克蘭難民或以其他方式緩解波蘭面臨的人道主義資源壓力；記者話音剛落，賀錦麗和杜達相望了一眼，等對方先回應。最後，賀錦麗邊笑邊說：「好吧，朋友有需要就是真朋友。」並止不住地朗聲大笑起來。

在看似歡樂卻尷尬的片刻停息後，杜達證實他已要求賀錦麗協助加快領事程序，好讓在美國有家人的烏克蘭難民可赴美共聚。

賀錦麗不太恰當發出招牌朗笑，迅速招來大量抨擊，批評者指稱，「這不是可以開玩笑的話題」。澤倫斯基前發言人孟德爾(Iuliia Mendel)就推文回應，「倘若這位女性選上總統，將是一場悲劇。」她後來在他人強烈反對下，刪除了那則推文。

保守派組織「美國轉折點」(Turning Point USA)約翰遜(Benny Johnson)推文：「只有賀錦麗在談論烏克蘭難民話題時會覺得笑是合適的。」前川普競選助手帕帕多普洛斯(George Papadopoulos)說：「賀錦麗與波蘭領導人的現場講話一直很一致；她笑得很怪異；再次。討論難民不是笑話。她為何發笑，這事很錯亂。」

這並非賀錦麗首次在不恰當時間發笑受批評。她去年8月曾在打斷記者有關美國從阿富汗撤軍問題時說：「等一下、等一下，大家慢一點。」然後咯咯笑了起來；那次，The View聯合主持人梅根(Meghan McCain)推文評論，將賀錦麗與「蝙蝠俠」反派人物「小丑」相提並論，指她「有某種真正的問題」。

賀錦麗10日表示，她明白空前難民潮為波蘭帶來負擔，她沒有說明美國是否答應接納一定數量難民，但她表示目前在美國且簽證即將到期的烏克蘭人，將被允許留在美國。