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烏軍水戰？衛星圖揭露基輔以北大片土地泡水、泥濘

編譯潘勛／綜合10日電
俄羅斯部隊10日推進到接近烏克蘭首都基輔東北邊界，烏克蘭派出小分隊，攜肩扛式火箭到郊外準備伏擊俄軍坦克和裝甲車。（歐新社）
俄羅斯部隊10日推進到接近烏克蘭首都基輔東北邊界，烏克蘭派出小分隊，攜肩扛式火箭到郊外準備伏擊俄軍坦克和裝甲車。（歐新社）

為阻止俄羅斯軍隊向首都基輔推進，烏克蘭軍隊似動用了世上最古老的戰術「放大水」，美國衛星圖像及其他學者均指出，基輔市北出現大範圍洪水浸泡土地；烏國駐美大使指出，俄軍曾摧毀城市以北的蓄水庫，但未提供細節。

華盛頓郵報10日報導，為阻止俄軍攻勢，烏國軍民絞盡腦汁設下防線，曾炸毀橋梁、用巴士橫躺作路障，還手工銲接「捷克刺猬」(Czech hedgehog)反坦克拒馬；現在可能連放水製造路面泥濘都用上了。

美國「行星實驗室」(Planet Labs PBC)機構的衛星圖顯示，基輔市以北大片土地遭大水浸泡，對比2月22 日到28日拍攝的其他圖像，當地顯然泥濘得多。

華郵表示無法證實那片土地浸大水是蓄意製造的，但行星實驗室指出，曾諮詢過專家，他們都認為是故意造成的；果真如此，人類動用過千百年的這種戰術，目前又獲採用。

烏克蘭駐美大使26日指出，俄軍摧毀基輔市附近蓄水庫的堤壩，製造洪水危機，但未提供細節；目前也不清楚該起事件是否與衛星圖片看到的洪水有關。

智庫蘭德公司(Rand Corp.)資深軍事學者基普(Marta Kepe)表示，為了防衛，人們會無所不用其極；縱觀歷史，可見各國或軍方修築加固防線，如城牆、戰壕、要塞及碉堡，但護城河、沼地等以水組成的防線也可派上用場，大家經常都忘了。

淹水區位在基輔市北的第聶伯河(Dnieper River)一帶，還略偏東方；俄軍各種軍車組成長40哩的車隊已延宕多天；美國官員曾推崇烏克蘭軍民百般努力，拖住了車隊的推進。

基普表示，蓄意以洪水灌向敵軍區域或製造阻礙，通稱「水戰」，烏國軍民在自己土地設防，熟稔地形，所以她推測這是烏國製造的優勢；要動用水戰，必須對地形知之甚詳。

荷蘭向來最擅長用水來執行戰略；2015年一份研究指出，由1500年到2000年，荷蘭西南部三分之一的洪水，都是戰時蓄意製造的；但研究結論說，這種戰術往往效率不彰，還對土地及當地居民有深遠影響。基普指出，水漫土地可以整合到國防計畫，但經常是最後一招。

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