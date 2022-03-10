國際制裁不斷 憂普亭戒嚴關閉邊境 俄已數萬人出走

俄民眾抗議被捕。(歐新社)

華爾街日報(WSJ)報導，俄羅斯對烏克蘭 採取軍事行動，逃難的不光是烏克蘭人，成千上萬的俄羅斯人也紛紛逃離自己的國家。

逃離的原因有很多，包括俄國受到西方國家嚴厲制裁下的影響，有不滿普亭 總統的軍事行動，也有對普亭的高壓統治感到恐懼。儘管逃離的人數與烏克蘭迄今200萬人逃難相比是個微小數字，但反映出政治、自由萎縮以及經濟困難，他們有可能只是逃離的第一波，而逃離的人不少是專業或高科技人士、富裕階層，也有記者、作家、演員等文化界人物。

雖然目前沒有一個確切數字，也不清楚他們是否以後不再返國，但從俄國周邊多個國家的數字統計，數字已數以萬計。

例如，根據芬蘭邊防當局的數據，2 月約有4萬4000人從俄國入境，高於去年同月的約 2萬7000人，前往芬蘭的巴士及火車一票難求。芬蘭國有鐵路運營商VR表示，將會增加往來赫爾辛基至聖彼得堡的列車班次。

也有不少人前往土耳其、喬治亞和亞美尼亞等國，俄羅斯人入境這些國家毋須簽證入境。

喬治亞經濟部長表示，最近幾天已有2萬5000人俄羅斯人進入該國。此外，自俄烏戰爭以來，以色列已給俄羅斯人核發1400個移民簽證。

與此同時，離開俄羅斯的機會愈來愈小。俄羅斯已限制歐盟、英國及加拿大等國航空公司入境。俄羅斯主要航空公司已停止除白俄羅斯 以外的所有國外航班。一些人擔心普亭很快宣布戒嚴令，甚至關閉邊境。這也促使更多俄羅斯人趕著出國。

在傳遞信息的應用程式Telegram上，俄羅斯人互相交換有關外國簽證、新冠疫情檢測要求、如何買得機票、火車票等資料。

俄羅斯人去國並非今日始，人才流失也非第一次。受過高等教育精英的外流，一直威脅著俄國的長期發展，1970年代，當時前蘇聯為國內猶太人打開移民大門時，大批科學家、工程師、醫生等紛紛前往以色列和西方國家。

現在不少去國的俄羅斯人，屬於長期批評普亭的社會階層。當然在國內，更多的人仍然支持普亭，部分原因是官媒近年來加大宣傳力度，很多都相信要將烏克蘭「去納粹化」，認為基輔是美國支持的新納粹集團控制的。