俄空襲烏婦幼醫院…WHO證實18醫療設施遇襲 10死16傷

圖為馬立波市的急救人員和義工9日從一家遭俄軍轟炸的婦產科醫院裡抬出一位受傷的孕婦。（美聯社）

俄羅斯9日空襲烏克蘭 南部港市馬立波(Mariupol)的婦幼醫院，造成臨產婦女等至少17人受傷；烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)痛斥俄國 犯下暴行與種族滅絕，呼籲西方國家更嚴厲制裁；美國、英國均譴責俄國，世界衛生組織(WHO)也證實，烏克蘭18處醫療設施遭襲，造成10人死亡和16人受傷。

烏克蘭官員表示，雖然烏克蘭和俄羅斯有停火協議，讓民眾逃離馬立波，但俄軍9日仍以火箭攻擊馬立波婦幼醫院，殃及無助母親與幼兒，地方首長表示至少17人受傷，該醫院兒科完全被摧毀，是烏克蘭歷史上「最黑暗的一天」；澤倫斯基再度敦促全球伸出援手。

澤倫斯基在推特描述遭圍困的馬立波面臨大屠殺，屍體迅速堆疊，當局不得不集體掩埋，他疾呼：「世人，現在有許多孩子壓在碎石堆下，這是暴行！」

他指出：「全球要再當幫兇忽視這種恐懼多久？現在就關閉領空！停止殺戮！你們有權力但似乎少了人性。」他譴責西方盟友拒絕設立俄國戰機「禁飛區」，他呼籲西方對俄國實施更嚴厲制裁，讓俄國「毫無機會再繼續種族滅絕」。

澤倫斯基9日晚間在影片中表示：「俄羅斯到底是怎樣的國家？竟會害怕醫院和婦幼醫院並將之摧毀？」

媒體報導，馬立波警察和士兵在爆炸後趕往醫院疏散受害民眾，並用擔架運出一名流血的孕婦；另一名婦女一邊哀號一邊緊握孩子的手。

馬立波地方警察尼庫林(Volodymir Nikulin)站在碎石堆中表示：「俄國今日犯下重大罪行，這是戰爭罪，毫無正當理由。」

美國9日嚴厲譴責此事件，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示：「身為母親…看到如此野蠻使用武力，攻擊一個主權國家的無辜平民，這相當駭人。」

國防部發言人柯比(John Kirby)表示，無論此事是否蓄意都會有可怕後果，「家庭、孩童遭殺害、受傷、流離失所，這一切全都可避免」。

英國首相強森(Boris Johnson)則發推文說：「幾乎沒有事情比攻擊弱者和無防衛能力者更惡毒了。」他說俄羅斯總統普亭必須為可怕罪行負起責任。

但克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)9日表示，俄軍並未朝平民目標開火。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在轟炸後宣布，世衛證實烏克蘭18處的醫療設施、員工和救護車遭攻擊，造成10人死亡和16人受傷。

世衛緊急計畫執行主任萊恩(Mike Ryan)9日警告，烏克蘭暴力情勢只會使公衛危機每況愈下，可能爆發最嚴重的疫情傳播，停火才是唯一解方。

俄羅斯一周前圍困烏克蘭戰略港口城市馬立波後便不停轟炸，9日更違反停火協議空襲兒童和婦產科醫院。圖為一名在轟炸中受傷的產婦從婦產科醫院撤離。（美聯社） 圖為馬立波市的急救人員和義工9日協助一名男子和他的孩子從一家遭俄軍轟炸的婦產科醫院撤離。（美聯社）