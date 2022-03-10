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美拒轉交米格-29給烏克蘭 波蘭總理回應了

編譯陳韻涵／綜合9日電
美國歐洲司令部(EUCOM)證實，兩套愛國者飛彈防禦系統已部署到波蘭。圖為部署在阿拉伯聯合大公國的愛國者飛彈防禦系統。（美聯社）
美國歐洲司令部(EUCOM)證實，兩套愛國者飛彈防禦系統已部署到波蘭。圖為部署在阿拉伯聯合大公國的愛國者飛彈防禦系統。（美聯社）

防俄入侵 美在波蘭部署愛國者飛彈

副總統賀錦麗9日訪問波蘭首都華沙，感謝波蘭收容數萬名從烏克蘭逃離烽火的難民，卻遭遇始料未及的俄製米格戰機交付外交風波；五角大廈表示，支持波蘭提供戰機給烏克蘭，但不能讓北約捲入與俄羅斯的衝突；另外，為防範俄國進一步入侵，美軍已部署兩套愛國者飛彈系統到波蘭。

美聯社報導，波蘭政府8日公布俄製米格戰機轉移計畫，將把這批戰機開到美國位於德國的空軍基地，交給烏克蘭戰機飛行員開回烏克蘭對抗俄軍；美方則將依約定，以相同數量的美製戰機補充波蘭釋出的軍備。

然而，波蘭未知會五角大廈，便公開戰機轉移計畫；五角大廈立刻否決此計畫的可行性，指戰機若從美國和北約基地飛入烏克蘭領空，將提升戰線擴大到烏克蘭以外地區的風險。

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)9日重申，波蘭支持烏克蘭防禦，至於戰機交付方式則將由美國和北約磋商決定。  

賀錦麗訪波 意外遇上戰機轉交風波

副總統賀錦麗（右）9日起程前往訪問波蘭，她將會見波蘭總統杜達，感謝波蘭收容從烏克...
副總統賀錦麗（右）9日起程前往訪問波蘭，她將會見波蘭總統杜達，感謝波蘭收容從烏克蘭逃離烽火的為數眾多的難民。（Getty Images）

戰機交付風波成為北約協力幫助烏克蘭的罕見不和諧時刻，賀錦麗9日就這樣飛進外交風波的漩渦中。

前駐波蘭大使、已退休的國務院對俄事務官員弗里德(Daniel Fried)表示，「戰機處置情況一團糟，而賀錦麗必須到場消除相關障礙，許多細節需要討論，最好能當面對話」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，賀錦麗此次出訪的重點不在戰機交付事宜，此事將透過軍事管道協商。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)9日與波蘭防長對話，並透過國防部發言人柯比(John Kirby)強調「目前不支持轉交額外戰機給烏克蘭空軍」。

對於波蘭不把戰機直接交給烏克蘭，而是要先飛到數百哩外的美國駐歐洲空軍總部所在的德國蘭斯坦(Ramstein)空軍基地，五角大廈表示不滿。

莎奇：從美軍基地將戰機飛進交戰國 不符利益

莎奇9日表示，「我認為這很明顯，不需要軍事專家就能理解，為何從美軍基地把戰機飛進交戰國，不符合我們及北約的利益」。

另外，美國歐洲司令部(EUCOM)8日證實，兩套愛國者飛彈系統已部署波蘭，以加強防空能力。

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