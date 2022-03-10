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戰火下用樂音傳希望 烏克蘭「地窖提琴手」暴紅

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭的「地窖小提琴手」萊托琴科，在地下室演奏的影像在網路上引起廣大迴響。（路透）
烏克蘭的「地窖小提琴手」萊托琴科，在地下室演奏的影像在網路上引起廣大迴響。（路透）

烏克蘭人民在炮火籠罩下，仍努力傳遞出希望，其中，小提琴手維拉·萊托琴科(Vera Lytochenko)與家人、鄰居躲入公寓大樓地下室，在暗黑的日子裡，舉辦一場線上音樂會，她輕柔的樂音成為人民的戰時慰藉；社群媒體傳出的影像，更引發國際迴響，人們視她為烏克蘭人民堅毅不屈的象微，稱她為「地窖小提琴手」。

家住烏克蘭東北部第二大城哈爾科夫(Kharkiv)的萊托琴科現年39歲，她9日透過Skype告訴美聯社，兩周前，當俄羅斯開始猛烈轟炸哈爾科夫，她和父親和鄰居們躲到大樓地下室自保；在地下室待了一周後，她決定用獨奏音樂會為地窖夥伴提振士氣。

「我們這裡大約有12人，有小男孩、青少年和老太太們，這些人現在都是我的兄弟姊妹，我想用幾分鐘的音樂演奏，讓他們想一些與戰爭無關的事。」萊托琴科演奏了維瓦第的曲子、還唱了一首俄羅斯民謠；音樂會在臉書上的瀏覽量超過4萬次，YouTube的瀏覽量更多。

烏克蘭的「地窖小提琴手」萊托琴科，在地下室演奏的影像在網路上引起廣大迴響。（路透...
烏克蘭的「地窖小提琴手」萊托琴科，在地下室演奏的影像在網路上引起廣大迴響。（路透）
烏克蘭的「地窖小提琴手」萊托琴科，在地下室演奏的影像在網路上引起廣大迴響。（美聯...
烏克蘭的「地窖小提琴手」萊托琴科，在地下室演奏的影像在網路上引起廣大迴響。（美聯社）

萊托琴科說，她將音樂會影片放上社群媒體，只是想聯繫親友，意外獲得各界反響；她說：「我的朋友分布在烏克蘭不同城市，我努力與他們聯繫，每天發簡訊了解他們是否安在。現在很多人發訊息告訴我，說我的影片帶給他們支持和希望。他們看到還有人留在哈爾科夫；有人還活著，而且抱持著樂觀希望。」

哈爾科夫9日暫時停火，萊托琴科得以返回她的公寓幾小時；她說，在地下室待了兩周之後，很高興重新看到陽光。她也覺得自己和鄰居很幸運，因為地窖裡有暖氣和食物。

萊托琴科在戰前為哈爾科夫市歌劇院管弦樂團演奏，教授音樂課；談到戰前的時光，她說：「儘管有新冠疫情，我們在我們的國家和城市裡過著文明生活。我們接種疫苗，那是一個正常的生活。現在，我們無法理解發生了什麼事。」

萊托琴科希望她的音樂會影片可以協助哈爾科夫音樂社區籌集資金；她說：「我收到來自世界各地各國的訊息，人們想要提供協助。我希望能設立基金，協助失去住所的音樂家，協助他們重返自己的城市，而不是成為難民。」

烏克蘭的「地窖小提琴手」萊托琴科，在地下室演奏的影像在網路上引起廣大迴響。（美聯...
烏克蘭的「地窖小提琴手」萊托琴科，在地下室演奏的影像在網路上引起廣大迴響。（美聯社）

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