賽車手當司機、嬰裝保溫箱…美國代孕雙胞胎滯烏獲救

烏克蘭代理孕母上月底產下的雙胞胎，在救援團體「發電機項目」的協助下，安抵波蘭。（圖取自 Project Dynamo)

一對透過烏克蘭 代理孕母早產產下的美國雙胞胎兄弟，提前八周在基輔一家兒童醫院出生，出生時辰就在俄羅斯 總統普亭對烏克蘭發動攻擊後的幾小時；為了將雙胞胎從戰區營救出來，由美國退伍軍人和醫學 專家共同組成的救援團隊進行了一場被取名為「雙子座行動」的非凡任務，最後成功將雙胞胎安全送抵波蘭，與父親團聚。

生於2月25日的雙胞胎藍尼和莫許(Lenny和 Moishe Spektor)，父親是現年46歲的史佩克特(Sasha Spektor)；他出生於烏克蘭，1989年以猶太難民移民身分自蘇聯逃抵美國，現在於喬治亞大學教授俄羅斯文學。雙胞胎是他與妻子首度迎接的孩子。

46歲的史佩克特在烏克蘭的雙胞胎新生兒，由救援團體「發電機項目」協助，安抵波蘭。（圖取自喬治亞大學官網）

薩莎表示，他們夫婦與烏克蘭代孕機構合作，找到年輕的烏克蘭母親卡特琳娜(Katerina)擔任代理孕母；卡特琳娜自己有一個六歲大的兒子。卡特琳娜懷孕27周時，因併發症緊急送醫；2月25日，她於兒童醫院分娩產下雙胞胎，比4月初的預產期早了八周。俄軍攻擊時，他們白天待在醫院，晚上躲在教堂地下室；在被轉移到不同設施幾天後，原來的兒童醫院即遭砲擊摧毀。

為營救雙胞胎，史佩克特與「發電機項目」(Project Dynamo)創始人、美國退役陸軍中校史登(Bryan Stern)取得聯繫，該項目迄今已從烏克蘭衝突中救出150人。

這場「雙子座行動」最大挑戰在於冬季嚴寒，安置在恆溫箱裡的早產嬰兒極為脆弱，分乘兩車的12人救護任務團隊，包括代理孕母、翻譯、兩名新生兒護士，還請來賽車手當司機。路上除遭遇軍事檢查站、小心避免被砲彈擊中，為預防救護車中失去動力，還特別䐟買了幾百個暖暖包和熱水瓶，以防萬一。

7日，一行人安全抵達波蘭，嬰兒接受醫師檢查，確認身體狀況良好。史佩克特也與兩個孩子團聚，醫師建議雙胞胎留在當地，直到體重增加並可自行進食再離開；他們的母親10日將自美前來相會。至於孕母卡特琳娜9日和史登返回烏克蘭去接她六歲的兒子，然後準備在史登協助下逃往羅馬尼亞。

完成這項非凡任務的史登表示，「在這種可怕的情況下，真的很難找到幸福，也很難讓人笑得出來。我們團隊非常努力；這是一次很美好的經驗，看到史佩克特和孩子，我們大家的情緒都很激動。」

史佩克特則說：「我不會讓孩子離開我的視線了。」他還表示，兩個孩子藍尼和莫許，是以他兩個祖父的名字命名，他們都曾在二戰中與德國人作戰。

烏克蘭是全球少數允許國際代孕交易安排的國家，每年有逾2000名嬰兒通過代孕出生。

烏克蘭代理孕母上月底產下的雙胞胎，在救援團體「發電機項目」的協助下，安抵波蘭。（圖取自臉書）