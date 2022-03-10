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賽車手當司機、嬰裝保溫箱…美國代孕雙胞胎滯烏獲救

記者胡玉立／綜合報導
烏克蘭代理孕母上月底產下的雙胞胎，在救援團體「發電機項目」的協助下，安抵波蘭。（圖取自 Project Dynamo)
烏克蘭代理孕母上月底產下的雙胞胎，在救援團體「發電機項目」的協助下，安抵波蘭。（圖取自 Project Dynamo)

一對透過烏克蘭代理孕母早產產下的美國雙胞胎兄弟，提前八周在基輔一家兒童醫院出生，出生時辰就在俄羅斯總統普亭對烏克蘭發動攻擊後的幾小時；為了將雙胞胎從戰區營救出來，由美國退伍軍人和醫學專家共同組成的救援團隊進行了一場被取名為「雙子座行動」的非凡任務，最後成功將雙胞胎安全送抵波蘭，與父親團聚。

生於2月25日的雙胞胎藍尼和莫許(Lenny和 Moishe Spektor)，父親是現年46歲的史佩克特(Sasha Spektor)；他出生於烏克蘭，1989年以猶太難民移民身分自蘇聯逃抵美國，現在於喬治亞大學教授俄羅斯文學。雙胞胎是他與妻子首度迎接的孩子。

46歲的史佩克特在烏克蘭的雙胞胎新生兒，由救援團體「發電機項目」協助，安抵波蘭。...
46歲的史佩克特在烏克蘭的雙胞胎新生兒，由救援團體「發電機項目」協助，安抵波蘭。（圖取自喬治亞大學官網）

薩莎表示，他們夫婦與烏克蘭代孕機構合作，找到年輕的烏克蘭母親卡特琳娜(Katerina)擔任代理孕母；卡特琳娜自己有一個六歲大的兒子。卡特琳娜懷孕27周時，因併發症緊急送醫；2月25日，她於兒童醫院分娩產下雙胞胎，比4月初的預產期早了八周。俄軍攻擊時，他們白天待在醫院，晚上躲在教堂地下室；在被轉移到不同設施幾天後，原來的兒童醫院即遭砲擊摧毀。

為營救雙胞胎，史佩克特與「發電機項目」(Project Dynamo)創始人、美國退役陸軍中校史登(Bryan Stern)取得聯繫，該項目迄今已從烏克蘭衝突中救出150人。

這場「雙子座行動」最大挑戰在於冬季嚴寒，安置在恆溫箱裡的早產嬰兒極為脆弱，分乘兩車的12人救護任務團隊，包括代理孕母、翻譯、兩名新生兒護士，還請來賽車手當司機。路上除遭遇軍事檢查站、小心避免被砲彈擊中，為預防救護車中失去動力，還特別䐟買了幾百個暖暖包和熱水瓶，以防萬一。

7日，一行人安全抵達波蘭，嬰兒接受醫師檢查，確認身體狀況良好。史佩克特也與兩個孩子團聚，醫師建議雙胞胎留在當地，直到體重增加並可自行進食再離開；他們的母親10日將自美前來相會。至於孕母卡特琳娜9日和史登返回烏克蘭去接她六歲的兒子，然後準備在史登協助下逃往羅馬尼亞。

完成這項非凡任務的史登表示，「在這種可怕的情況下，真的很難找到幸福，也很難讓人笑得出來。我們團隊非常努力；這是一次很美好的經驗，看到史佩克特和孩子，我們大家的情緒都很激動。」

史佩克特則說：「我不會讓孩子離開我的視線了。」他還表示，兩個孩子藍尼和莫許，是以他兩個祖父的名字命名，他們都曾在二戰中與德國人作戰。

烏克蘭是全球少數允許國際代孕交易安排的國家，每年有逾2000名嬰兒通過代孕出生。

烏克蘭代理孕母上月底產下的雙胞胎，在救援團體「發電機項目」的協助下，安抵波蘭。（...
烏克蘭代理孕母上月底產下的雙胞胎，在救援團體「發電機項目」的協助下，安抵波蘭。（圖取自臉書）

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