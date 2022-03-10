基輔志願軍持步槍大刀挖壕溝 1.8萬人火線入伍禦敵

一名著便裝的志願軍練習操作肩扛式反坦克武器。（路透）

俄烏戰爭爆發前，烏克蘭 首都基輔的居民是店老闆、學校老師或辦公室職員；俄軍入侵後，基輔居民的生活一夕巨變，眾人起身對抗、自願從戎或支援後勤，齊心抵禦俄軍的攻擊。

有線電視新聞網(CNN)報導，基輔周遭公路附近出現很深的壕溝，一路延伸到樹林裡，強化陣地為未來戰事做好準備；大型的金屬反坦克屏障沿街設置，沙袋和巨大混凝土塊製成的臨時路障擋在每個進出口。

基輔目前氣溫很低，但基輔人民不畏嚴寒，決心捍衛他們的城市；許多志願軍穿得不夠暖和，他們穿著便服、大衣和非官方制服，雖然褲子大多是綠色、黑色或迷彩樣式，但顯然不是軍規。

基輔著名的獨立廣場已經變成碉堡，市民用沙袋築起防禦工事和路障，準備與入侵的侵軍決一死戰。（路透）

部分志願軍手持自動步槍與大砍刀，志願軍戈查倫柯(Oleksiy Goncharenko)告訴CNN說，他負責輪值檢查哨；志願軍們一天分乘四批輪值，每輪六小時。

在雪地裡站哨六小時的他說，「沒問題，只是冷，地方志願軍會送來熱湯等物資。」

烏克蘭陸軍參謀長表示，俄軍入侵頭兩天，將近4萬名志願軍加入國土防衛部隊，僅基輔就有1萬8000人拿起武器對抗。

不能加入戰鬥部隊的居民協助製作汽油彈，縫製沙包袋，分發食物、熱飲和香菸給守衛士兵，另有人發起募款，建造更多路障，甚至汙損路標試圖混淆敵軍。

商店被俄軍飛彈摧毀的店老闆凱特 莉娜‧優柯(Kateryna Yurko)最近駕車往來基輔與波蘭邊境 ，運送老人和嬰兒所需的人道物資，也為軍隊製作汽油彈。

書店老闆艾林查克(Oleksii Erinchak)把店鋪改成志願軍基地，「為最壞的圍城之戰未雨綢繆」。他提供免費的咖啡給志願軍和民兵飲用，但仍販售書籍。他說：「即便在這種情況下，也要有些正常的事情發生」。

基輔著名的獨立廣場(Maidan Square)已經變成碉堡，坦克與武器發射器在該城市主要街道各就各位。

街上原本顯示路況或交通資訊的電子告示牌，以及商業廣告招牌，如今寫著呼籲北約「關閉烏克蘭空域」、「榮耀烏克蘭」，以及直接與俄軍對話的標語，諸如「俄國士兵們，停止，你們怎麼能直視孩子的雙眼，回家當個人吧！」