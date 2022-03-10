俄連續轟炸馬立波已1170死 民渴飲溪水 屍埋千人塚

烏克蘭城市馬立波被俄軍圍困後，屢遭俄軍轟炸，該市官員稱砲擊已造成至少1170人死亡。圖為當地民眾用屍袋裹好屍體後，就地掩埋到一個深坑裡。（美聯社）

烏克蘭 戰略港口城市馬立波(Mariupol)遭俄羅斯 不停砲擊圍困，陷入人道災難；馬立波副市長奧爾洛夫(Sergiy Orlov)表示，砲擊已造成1170人喪生，街頭屍橫遍野，停屍間爆滿，當局只好集體埋屍；倖存民眾飢腸轆轆，不得不闖進店裡找食物果腹，舀溪水喝或煮雪當飲用水。

烏克蘭城市馬立波被俄軍圍困後，食物供給和飲水都十分困難，陷入人道危機。圖為民眾排隊等待分配飲水。（美聯社）

奧爾洛夫9日透過模糊視訊敘述馬立波慘況說，俄軍一周前圍困馬立波後便不停轟炸，「這不僅狡詐，甚至是戰爭罪和純粹種族屠殺，俄羅斯總統普亭 不計人員傷亡也要拿下馬立波」。

奧爾洛夫表示，馬立波已有1170人喪生，市府員工每天在萬人塚中埋葬幾十名罹難者，當局無法辨識所有人的身分；他估計約有20萬人已逃離馬立波，當局每天只能用21輛公車載走2000至3000人，俄軍鎖定撤離點攻擊，許多居民因此不願意離開避難處。

副市長嗆俄：馬立波沒有降兵 只留鬼城

奧爾洛夫指出，俄軍炸死的半數居民是與俄羅斯有血緣的烏克蘭人，烏克蘭軍隊會戰鬥到最後，就算馬立波變成「鬼城」，也不會是俄國人的馬立波，這裡會變成沙漠。

美聯社報導，這座43萬人的城市遭俄軍圍困陷入人道危機；原本馬立波8日會有指定的人道走廊，用於疏散平民並送來該區嚴重短缺的食物、水和藥物，但物資尚未送進就遭到俄軍砲轟。

等不及喪禮 無名屍包裹埋葬 先做記號

馬立波停屍間滿是屍體，街頭和民宅外也屍體遍野，當局無法等到喪禮結束，已開始為亡者挖掘千人塚。有些屍體以地毯或塑膠袋包裹，員工迅速做下記號並掩埋，現場無道別的家屬或悼念者。

烏克蘭副總理伊琳娜．韋列休克(Iryna Vereshchuk)表示，馬立波正面臨災難般的情況。

俄軍轟炸摧毀建築物，該市無水電、暖氣、汙水系統和通訊服務；越來越多人偷竊食物、衣服甚至家具，有些居民從溪流中舀水喝，或者將雪煮成飲水。許多民眾靠汽車廣播收取資訊，收聽俄軍或俄軍支持的分離地區廣播電台播放的戰況消息。

美國國防部一名高階官員表示，馬立波遭俄軍「隔離」，俄軍持續轟炸但並未大規模進入城市。

地下室微光中哭喊：我們什麼都沒有了

馬立波居民戈馬．珍娜(Goma Janna)躲在地下，旁邊擠滿許多婦孺，昏暗地下全靠一盞油燈的微光。珍娜邊哭邊喊：「我想念我的家。」另一名民眾走在瓦礫小巷，牆上滿是彈痕，她表示：「我們沒電，我們沒有東西可吃，我們也沒藥物，我們什麼都沒有。」