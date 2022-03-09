汽車業響應制裁 改寫全球版圖 學者：或漸不重視中市場

俄羅斯入侵烏克蘭，讓飽受供應鏈危機所苦的汽車產業再受打擊。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭 ，讓飽受供應鏈危機所苦的汽車 產業再受打擊，其背後更牽涉到烏俄兩國及中國的原料、製造、市場等地緣政治格局，可能足夠改寫全球汽車業的版圖。

紐約時報報導，由於烏俄戰事，BMW、賓士、福斯等德國 車廠均暫時關閉烏克蘭工廠，但是其影響不是只有烏國產線；BMW在奧地利、德國、英國的部分產線，福斯在德國的主要工廠，以及生產電動車的產線均告停擺。

產業鏈牽一髮而動全身；這些車廠在烏克蘭設的產線主要為線束布建，這是生產汽車的初期階段，沒有線束布建就無法生產汽車，且因車型而各有不同，因此烏國產能停擺的影響非一朝一夕就能解決。

更糟的是，俄羅斯是如金屬鎳、鈀等主要供應國，烏克蘭則是主要的氖氣供應國，而這些礦物及氣體都是生產汽車及半導體的重要零組件，讓影響波及全球汽車業，進一步升級供需失衡；而中歐鐵路運輸受阻更讓問題雪上加霜。

德國車廠受衝擊的教訓是：烏克蘭不是個安全、穩定的投資地點，儘管多年前的時候看起來是如此；而另一個德國長期將經濟利益置於政治、外交安全考量之上的，就是中國。

中國是全世界最大、成長速度最快的汽車市場，福斯超過50%的汽車及BMW、賓士三分之一的汽車銷售仰賴中國，面對一直站在俄羅斯這方的中國，德國車廠不單得思考在所有威權、專制國家設廠及開產業務的風險，還得考慮觀感問題。

一些學者認為，鑒於中國與歐美緊密的經濟關係，對俄羅斯的堅定支持是不可持續的；但也有學者主張，烏俄戰爭爆發，標誌著全球經濟、產業鏈的根本性重組，尤其是與俄國、烏克蘭與中國之間的產業分工及市場投注。

ING經濟學者布茲斯基(Carsten Brzeski)就表示，烏俄戰爭的「長期影響」是，反全球化的演變趨勢將「更快速」，而且將「根本上」改變過去將經濟至於政治利益之上的思維，對歐洲車廠來說，也許中國的市場未來將變得不再那麼重要。