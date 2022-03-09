美禁俄石油進口 國內業者配合增產 委內瑞拉願放寬出口

美國汽油價格上漲，賓州地區油價7日已見到一加侖5元以上。(美聯社)

拜登總統宣布，為制裁俄羅斯侵略烏克蘭 ，停止自俄國 進口石油 ，美國石油業指出將增加產量，但警告增產無法一蹴可就；曾遭美國制裁而且要推翻的委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)表示，同意與美特使團磋商放寬委國石油出口美方事宜；另能源巨擘殼牌(Shell)宣布停購俄國石油及天然氣，配合國際向俄施壓。

Politico政治網站指出，埃克森美孚及雪佛龍(Chevron)兩大石油公司均準備增加在西德州及新墨西哥州二疊紀盆地(Permian Basin)油田產量；埃克森美孚指出，今年較去年每天增產10萬桶原油，雪佛龍表示每天增產6萬桶。

但即便如此急劇增產，俄國日出口500萬桶原油自市場消失，想壓抑汽油及天然氣價格不飆升，仍十分困難；美國國內產油量在新冠疫情初期原本下降，但到2月下旬不但回升且大增，來到日產1160萬桶，預估到今年底還會再增加100萬桶。

據傳拜登政府正接洽沙烏地阿拉伯及委內瑞拉，協調兩國填補因制裁俄國石油而出現的供油短絀。

委內瑞拉總統馬杜洛8日表示，如果俄國石油減產，委國願增產提供國際市場。(路透)

委內瑞拉石油原遭美國制裁，但馬杜洛5日已接見美國特使團，7日表示還會安排再談，但日期未定；路透報導，委國是俄國盟友，要讓委國石油填補俄國石油缺口，談判進展緩慢。

國際石油公司總裁均表示，油價之高讓業者怦然心動，想要增產，而且沒一家公司表示不擬跟進。

委內瑞拉反對黨人士4日在委國首都卡拉卡斯抗議政府支持普亭入侵烏克蘭。圖像一半是普亭，另一半是委國總統馬杜洛。(Getty Images)

殼牌：停購俄石油天然氣

能源巨擘殼牌8日表示，停購俄國石油天然氣，另關閉在俄國境內的車輛加油站、航空器加油站，配合國際制裁俄國入侵烏克蘭，「但採分階段方式進行。」

油價竄升動搖國際油市，烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)又連日砲轟殼牌繼續採買俄國石油，殼牌8日終於有所表示；庫列巴質問殼牌，「俄國石油聞起來有沒有烏克蘭人民鮮血的味道？」

殼牌執行長范伯登(Ben van Beurden)表示，公司深刻了解到上周決定採買一批俄國石油為錯誤舉動，為此表達歉意；殼牌自俄國進口的石油還有剩餘分量，從中賺取的利潤將撥給替烏克蘭紓困的基金。