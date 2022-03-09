禁俄能源 拜登預告油價將漲：自由的代價

圖為俄羅斯歐姆斯克的輸油管。（路透）

美國8日宣布對俄羅斯 能源的進口禁令，英國宣布今年底前分階段取消進口俄國石油 ，歐盟也承諾今年減量進口三分之二的天然氣；原油價格持續創新高，每桶達130美元，拜登 總統預告國內油價將上漲，俄羅斯要為此負責。

拜登8日在白宮宣布禁止進口俄羅斯的石油、天然氣和煤炭；他說，這項行動獲得共和、民主兩黨國會議員的強力支持，美國人民也支持烏克蘭人民，美國不願淪為資助俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)發動戰爭的一員。

「烏克蘭永遠不會是普亭的勝果」，拜登說，普亭也許可以拿下一座城市，卻永遠無法掌握這整個國家。

就在拜登開始演說後不久，英國首相強生(Boris Johnson)宣布，將在今年底前逐步禁止進口俄國石油和相關產品。

宣布禁令將直接影響油氣來源及進一步抬高能源價格，布蘭特原油(Brent)價格8日在每桶130美元上下震盪；美國汽車協會(AAA)8日公布的最新油價，普通汽油每加侖超過4.17美元，有線電視新聞網(CNN)報導，民眾從未付過這麼高昂的油費，這已打破2008年7月的紀錄，當時油價為每加侖4.11美元。

美國股市持續大跌，道瓊工業平均指數在盤中上漲585點後，收盤下跌184.74點；史坦普500指數下跌30.39點；那斯達克綜合指數下跌35.41點。

經濟餘波引發投資人恐慌爭相囤貨，倫敦金屬交易所(LME)8日鎳價暴漲一倍，每噸逾10萬美元，創史上新高，LME宣布暫停交易；俄羅斯為全球第三大鎳生產國，鎳為生產不鏽鋼與電動汽車電池的重要原料。

拜登說，自由要付出代價，美國亦然，普亭發動的戰爭已導致石油價格上漲，傷害美國家庭；石油禁令一出，油價可能會持續上漲，他8日下午被問到如何應對油價上漲時，他說，能做的有限，俄羅斯要負責。

拜登承諾會盡力降低衝擊，美國已宣布要釋出3000萬桶儲油，將增加開發國內石油和天然氣，並加快腳步推動潔淨能源；他呼籲能源公司：「現在不是哄抬價格或牟取暴利的時刻。」

拜登表示，這項決定是與盟友和夥伴密切討論的結果，尤其是歐洲；美國自己就是能源大國，推動這項禁令的同時，也理解並非多數歐洲盟友都會加入。

拜登表示，美國與歐洲盟友夥伴共同合作，發展一套減輕依賴俄國能源的長期戰略；美國和盟友依然團結一致應對俄羅斯侵略烏克蘭。

英國商務及能源大臣夸騰(Kwasi Kwarteng)推文表示，這段過渡期可給市場、企業和供應鏈充分時間找到替代商品，俄羅斯石油供應英國所需的8%，英國自己也是能源產地，儲量豐沛，英國將和美國、荷蘭及波斯灣地區合作，確保供應無虞。

歐盟執委會(European Commission)也表示，將在今年內減量進口三分之二的俄國天然氣，在2030年前排除對俄國石油和天然氣的所有需求；據統計，歐盟有40%天然氣和27%的石油仰賴俄國。

圖為俄羅斯裏海的一個煉油廠。（路透） 拜登總統8日在白宮宣布禁止從俄羅斯進口石油，稱雖然油價將因此上漲，但這是「自由的代價」。（歐新社） 洛杉磯市一加油站油價已飆升到七元以上。(Getty Images)