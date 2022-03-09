波蘭欲將所有米格-29戰機交美處置 國防部：行不通

波蘭8日表示，願把所有米格-29(MiG-29)戰機轉交美方處置，但五角大廈指出，北約盟國擔憂戰機轉交烏克蘭恐會與俄軍爆發直接衝突。圖中上方兩架為波蘭空軍的俄製米格-29戰機。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭 已引發西方國家動員，把軍機、飛彈、武器彈藥等送入烏國，民眾樂於捐輸，速度之快為史上之最；波蘭8日表示，願把國家所有米格-29(MiG-29)戰機都轉交美方處置，但五角大廈指出，北約(NATO)盟國擔憂戰機轉交烏國，恐會與俄軍爆發直接衝突，計畫「行不通」。

華爾街日報(WSJ)8日報導，僅在上周，捷克經陸路已把1萬枚火箭彈送給烏國軍隊；在波蘭與烏國交界約60哩的熱舒夫(Rzeszow)機場，軍方運輸機運作熱絡，人聲鼎沸，一度因太擁擠，某些起降作業不得不改道，直到機場有空間才恢復。

扛著火箭砲筒的烏克蘭軍人8日在首都基輔市東北方的伊爾平市，協助平民撤退。(Getty Images)

波蘭警車護衛軍方運輸車前往波、烏邊界，其他車隊再趁白雪遮蓋穿越山巒路面時，溜進烏國；爭著把武器送去烏克蘭的補給作業，這一行動史上罕見。

西方國家雖拒絕派軍進入烏國領土，但千方百計協助烏軍取得裝備；因俄軍戰艦扼住黑海海岸，使用烏國空域又有危險，美國只好匆匆用卡車裝運武器，搶在俄軍封鎖道路前送進烏國；國防部 表示，拜登政府2月保證給基輔達3億5000萬美元的武器及濟助，已全數送交。

其他歐洲國家原恐觸怒俄國，對移送武器給烏國遲未行動，但現已加入捐輸之列；史上奉行不結盟原則的瑞典已保證送5000組反坦克武器；三周前德國 還阻擋愛沙尼亞把德製榴彈砲轉交烏國，但柏林當局態度大反轉，正運送2000多組反坦克、戰機武器進入烏境；其他樂捐武器的還有義大利及西班牙。

不僅官方有動作，歐、美平民正從網上購買狩獵用的裝備，規避禁運軍火的規定，再轉交友人送去烏克蘭；在華沙，一名67歲婦人負責偷運夜視鏡，送交烏國守軍。

美聯社報導，波蘭外交部8日宣布，願把國內所有米格-29戰機，立即免費送到美軍在德國的拉姆施泰空軍基地(Ramstein Air Base)，推動安排讓這批戰機得送給烏國國軍。

但美國國防部發言人柯比(John Kirby)隨後表示，這批戰機由美方在德軍事基地起飛，進入激戰中的烏國空域，令人擔憂，美國還不清楚這麼做有無實質理由，將再與北約盟國討論此一事宜，而且這樣做對後勤作業造成艱巨挑戰；美方相信，波蘭此一提議「行不通」。