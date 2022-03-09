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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

人道走廊仍傳砲轟 烏12天逾200萬人逃離 半數是兒童

編譯郭宣含／綜合8日電
圖為一名老婦8日由一輛購物車推著撤離伊爾平。（美聯社）
圖為一名老婦8日由一輛購物車推著撤離伊爾平。（美聯社）

5城暫停火？馬立波因轟炸無法啟用

烏克蘭平民撤離行動8日依然嚴峻，東北部城市蘇米(Sumy)上午開放人道走廊，撤離5000人，包括1700名外籍學生，但馬立波(Mariupol)卻遭轟炸無法啟用人道走廊；俄羅斯提議8日暫時停火後，讓五個城市平民疏散；聯合國難民署統計，俄國入侵烏克蘭至今，已有逾200萬名烏克蘭人逃離國家，其中半數為孩童。

烏克蘭首都基輔(Kyiv)西北部郊區伊爾平(Irpin)的平民持續死傷和疏散，全國許多人道走廊8日仍遭砲火襲擊；約2000名平民在無水電和暖氣的情況下逃離伊爾平，路況因戰火嚴重受損，民眾只能徒步前行，並到遠處搭乘巴士疏散到安全地。

開放人道走廊 仍隱藏高風險

自遭到俄羅斯入侵以來，已有200萬以上烏克蘭人民逃避戰火，遠離家鄉。圖為首都基輔...
自遭到俄羅斯入侵以來，已有200萬以上烏克蘭人民逃避戰火，遠離家鄉。圖為首都基輔市西北的伊爾平市，8日大批百姓繼續撤離逃命。(Getty Images)

蘇米地方首長日維茲基(Dmytro Zhivitsky)表示，雖然檢查站發生槍擊事件，但蘇米人道走廊8日上午持續開放，許多巴士將開往中部城市波塔瓦(Poltava)，孩童、殘障居民、孕婦和年長者優先搭乘。

日維茲基指出，民眾8日下午可駕車離開城市，走廊會在晚間9時前關閉；雖然烏俄協議開放蘇米人道走廊，但他警告俄國仍有很高挑釁風險。

烏克蘭副總理伊琳娜·韋列休克(Iryna Vereshchuk)表示，已有5000人從蘇米撤離，包括1700名外籍學生，其中有近700名印度學生躲在地下臨時避難所；印度政府表示，這些印度學生之後將搭火車前往烏克蘭西部。

韋列休克表示，馬立波人道走廊8日遭暴力攻擊而未能如期開放；烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)8日指控俄國圍攻馬立波，切斷水電和通訊，蓄意折磨和耗盡馬立波。

悲慘馬立波 傳有孩子脫水致死

澤倫斯基表示馬立波的形勢刻不容緩，有孩子因脫水而亡，「這可能是納粹占領後首次發生這種事」。但「華盛頓郵報」報導說，目前尚無法確認此說法。

俄國提議8日暫時停火，建立人道走廊，讓平民撤離基輔、切爾尼戈夫(Chernigov)、哈爾科夫(Kharkiv)、蘇米和馬立波；但俄國國防控制中心主任米茲殷塞夫(Mikhail Mizintsev)8日怪罪烏克蘭未能疏散平民，並指控烏克蘭只確認蘇米人道走廊，拒絕俄國提議的其他路線。

烏克蘭表示，俄國提議的多數走廊都通往俄羅斯和白俄羅斯，因此拒絕；烏克蘭也連續四天指控，俄軍趁平民從人道走廊撤離時砲轟。

俄國侵略烏克蘭，已釀成歐洲二次大戰後最慘難民危機。圖為敖德薩市居民因擔心遭俄軍轟...
俄國侵略烏克蘭，已釀成歐洲二次大戰後最慘難民危機。圖為敖德薩市居民因擔心遭俄軍轟炸，爭先恐後搶登撤離的火車。（Getty Images）

俄國侵略烏克蘭至今，已釀成歐洲二次大戰後最慘難民危機。聯合國難民署追蹤，逾200萬名烏克蘭人逃離國家；聯合國兒童基金會(UNICEF)指出，其中至少半數為兒童。這批難民多為婦女和兒童，約占4%烏克蘭人口。

聯合國難民事務高級專員則預測，烏俄爆發戰爭後，約有400萬名烏克蘭人逃離家園。

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