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研究：新冠病毒導致大腦老化十年 輕症者亦然

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牛津大學研究：新冠病毒導致大腦老化十年 輕症者亦然

編譯王巧文／綜合外電
牛津大學最新研究發現，研究參與者在感染新冠病毒數月後，大腦出現損傷情況，其中包括嗅覺相關領域受損，且大腦萎縮程度相當於老化了十年。圖為電腦斷層示意圖。美聯社
牛津大學最新研究發現，研究參與者在感染新冠病毒數月後，大腦出現損傷情況，其中包括嗅覺相關領域受損，且大腦萎縮程度相當於老化了十年。圖為電腦斷層示意圖。美聯社

牛津大學最新研究發現，新冠病毒能造成大腦萎縮、控制情緒和記憶區域的灰質減少、嗅覺損害等後遺症，就算是輕症患者，其大腦和思維能力也會受損。

這篇7日刊登於權威科學期刊《自然》的研究顯示，研究參與者在感染新冠病毒數月後，大腦出現損傷情況，其中包括嗅覺相關領域受損，且大腦萎縮程度相當於老化了十年。

該研究發現，即使染疫後症狀輕微，輕症患者大腦中控制注意力和組織力的「執行功能惡化」，相當於大腦萎縮了0.2-2％。研究人員在報告中表示：「強而有力的證據表明，新冠病例有大腦相關的異常情況。」

科學家指出，這種影響是否可逆轉，或者會長期存在，還需要進一步的調查。

這份經過同儕審查的研究，在Alpha新冠變種病毒肆虐英國期間進行，共計對785名51歲至81歲的參與者進行兩次腦部掃描，兩次掃描相隔141天，其中401人在兩次掃描之間染疫，曾染疫者的大腦變化資訊與未染疫者作為對照。

其他研究曾發現，一些染疫患者出現所謂的「腦霧」現象，意味著在大腦專注力、記憶力和思考理解力方面受損。

研究人員未提及接種新冠疫苗是否對染疫後遺症有任何影響，但英國衛生安全局上月說，審核15項研究後發現，接種疫苗人群出現長期症狀的可能性，比未接種疫苗的人低50%。

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