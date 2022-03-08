烏克蘭戰報#17：盟軍經濟戰 俄羅斯最快4月15日破產？

哈爾科夫近郊的俄軍運補車隊。(取材自推特)

「如果『人道走廊』的終點只能是俄羅斯，烏克蘭 平民真的願意逃嗎...」俄國 入侵烏克蘭的侵略戰爭，8日持續僵持不前的消耗戰泥沼。周一下午，烏克蘭政府代表團與俄國代表，在白俄羅斯邊境進行了第三次停火談判的交涉，儘管會談沒有和前兩回合一樣直接破局，但烏俄雙方仍然無法達成可信共識，針對當前最迫切的烏克蘭平民撤離疏散「人道走廊」，也出現了雞同鴨講彼此猜忌的明顯裂痕。

目前，以美國國會為主的施壓來源，正準備對俄國石油 天然氣祭出「禁運令」——至此，俄羅斯已超越伊朗、北韓，成為全世界封殺以「最多制裁」的國家——根據摩根史坦利7日的估算，俄國經濟很可能在4月15日前崩潰墜谷，因主權違約而走入「國家破產」的孤立險境。

在「人道停火」的交涉上，烏俄雙方7日的談判並沒有令人信服的突破性進展。根據俄羅斯國防部7日的說法：俄軍雖認可烏東被圍的馬立波、哈爾科夫與蘇梅撤離平民，但人道走廊的疏散路線，只能通往「俄國與白俄羅斯本土」。

相關安排隨即遭到烏克蘭政府的憤怒拒絕，7日前線亦不見兩軍的有效停火。直到同日入夜，烏俄第三回合停火談判結束後，俄國外交部才在聯合國安理會上鬆綁加碼：

俄軍周二會再次人道停火，建議平民來俄國本土避難，但不會刻意阻止疏散朝往烏克蘭西部逃離。

俄國外交部強調，8日的人道停火，將從莫斯科時間上午10點開始（美東時間凌晨1點以後），承諾放行範圍包括基輔、哈爾科夫、切爾尼戈夫、蘇梅與馬立波——之中，尤以四面被圍，但斷糧城內還有15~20萬平民受困的馬立波，問題最為嚴重（因為馬城沒有直接路線能往遙遠的烏西、或非俄占領區撤離）。因此無論烏俄雙方，對於8日的新一波停火承諾，都抱持著相對悲觀、懷疑的不期待立場。

哈爾科夫附近的烏克蘭國土防衛隊。(美聯社)

伊爾平逃難民眾。(歐新社)

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）表示：人道走廊與停火協議之所以不斷崩潰，「全部都是烏克蘭自導自演，烏軍自己轟炸自家平民，好栽贓給俄國的戰爭陰謀」，但此一指控並沒有任何證據，亦不符合平民受害者指控的武器種類與開火方向。

但烏俄的第三次停火交涉，真的完全沒有進展空間嗎？事實上，烏俄7日的協議，已沒有和前兩次一樣無功破局，這對於周四的關鍵機會——土耳其出面斡旋，安排烏克蘭外長庫列巴，與俄國外長拉夫羅夫，於3月10日在土耳其西南部、地中海觀光名勝安塔利亞「真人會談」——已拉出足夠些微的外交緩衝。

在10日的烏俄外長會面前，基輔與莫斯科都各自表達了「強硬喊價」的外交立場。像是克里姆林宮7日就表示，俄國對這場「特殊軍事行動」的任務訴求非常清楚，普亭總統仍然堅持：

（１）烏克蘭全面解甲放棄軍備； （２）烏克蘭必須馬上修憲，直接在憲法承諾「永不加入」北約或歐盟； （３）烏克蘭必須正式承認克里米亞是俄國領土； （４）烏克蘭必須承認頓巴斯兩共和國的獨立主權；

除此之外，克里姆林宮雖然開始對「是否斬首總統澤倫斯基」釋出了鬆動訊號，但普亭團隊仍堅持，就算澤倫斯基不死、不下台、並留任總統一職，俄國的停火條件仍會要求烏克蘭從總統制改為內閣制，並暗示得由俄國指定的親俄派領導人博伊科（Yuriy Boyko）擔任掌握實際統治權的臨時總理。

但以上的種種條件，幾乎沒有一項能被烏克蘭政府所接受。對此，澤倫斯基僅強調自己願意談但不畏戰的立場，並重申自己非常願意與「俄國總統普亭一對一直接對話」，以尋求最直接與最坦白的停火與談判擔保。

伊爾平街景。(歐新社)

俄國國防部7日發布的「進軍基輔」戰車隊。(歐新社)

然而在外交斡旋持續的狀態下，烏俄雙方的戰場進度，卻沒有明顯或具突破性的進展。7日，烏克蘭政府宣稱在哈爾科夫城外，成功擊殺了俄國41軍的參謀長——杰拉西莫夫少將（Vitaly Gerasimov）——此一說法，目前雖沒有莫斯科的官方訃告，但已由國際獨立調查機構Bellingcat透過國安線報證實。

杰拉西莫夫少將，過去曾參與第二次車臣戰爭、敘利亞內戰、以及2014年併吞克里米亞半島的軍事占領行動。目前烏克蘭軍方並未詳細交代杰拉西莫夫的死法與過程，但若全案為真，者也將是俄國41軍在這場「特殊軍事行動」中，第二名陣亡的將軍級戰場指揮官。

雖然連續擊殺了俄軍將領，烏克蘭部隊在各地圍城戰場的防守與突圍，卻仍持續處於惡化劣勢。因為從本周開始，俄軍開始擴大對各圍城區的「夜襲轟炸」，在基輔以西的烏西後方，也陸續有戰略儲油庫、機場、公路幹道，遭遇俄軍空襲摧毀。顯示俄軍有意全力切斷烏克蘭與北約盟國之間的「軍事補給線」。

不過與此同時，開始全力動員支援烏克蘭的美國朝野兩黨，目前已在美國國會全力加速烏克蘭版的「租借法案」，並準備於本周內強力推動美國市場對俄國天然氣與石油的「禁運令」，以全力封殺俄國的經濟國力。

雖然美國本土對於俄國化石能源的進口比例與金額並不突出，但從美國開始的禁運表態，卻很可能連帶影響高度仰賴俄國能源的歐盟市場——但對此，仍沒有足夠信心切斷俄國能源開關的德國政府，7日就已重申「暫時不支持切斷俄國能源供應」。

德國政府強調，歐盟各國預計將於本周推出能源調轉藍圖，並以1年為期減少3分之2的俄國能源進口總量，但就短期而言的「現在」，德國與歐盟並不樂見於直接切斷、禁運俄羅斯的能源。因為直接暴漲、甚至如俄國威脅所言飆破每桶300美金的石油天價，很可能對全球經濟帶來更不可收拾的災難衝擊。

本周開始，俄軍擴大夜襲轟炸，在基輔以西的烏西後方，也陸續有戰略儲油庫、機場、公路幹道，遭空襲摧毀。圖為日托米爾，被空襲炸中的烏克蘭油庫。(路透)

歐洲各國對於「石油禁運」的焦慮，除了衝擊本國經濟與民生壓力之外，同時也有其他的外交壓力，譬如特定國家仍希望尋求中國政府的調頭「對俄施壓」，以逼迫普亭盡早放棄這場無人得利的慘烈戰爭。在當前的國際制裁下，中國無論是金融、還是物資貿易，都成為支撐俄國經濟的救命稻草——其中，中國的石油進口總量中，有超過15%來自於俄國，是僅次於沙烏地阿拉伯、供應中國的第二大能源進口國；而俄國出口的石油總量，也以中國為第一大出口對象，有23%輸往中國。

僅管就中國外交部的立場來看，被禁運的俄國石油由中國承接是理所當然，但禁運一事所造成的國際油價狂飆、全球經濟與供應鏈重挫，卻也將直接衝擊作為最大石油買家之一的中國自身經濟。就算俄國願意以優惠的長期合約擴大向中國供應石油，但因戰爭失控性翻倍的總體油價，所帶來的壓力卻也讓人極難忍受。

面對美國國會「禁運俄國石油」的政治表態以難以阻止，美國國務院本周也全速推動伊朗核子談判的解禁，甚至直接派團前往委內瑞拉，與勢同水火的委國總統馬杜羅「商討和解」並解除對委內瑞拉的石油禁運——兩種舉動，加上施壓沙烏地等中東油國擴大增產，都是美國為了封鎖俄國石油、平穩歐陸能源供應所作出的戰略性備案。

除此之外，摩根史坦利7日也對彭博表示，匯率持續失控、且已成為「全球第一大被制裁國」的俄國經濟，目前正急遽墜谷。考慮到盧布持續崩潰且沒有替代緩衝馳援的狀態下，俄國最快將在4月15日面臨主權違約危機，屆時就算莫斯科選擇與國際市場全面斷線、或者中國仍願意無條件挺俄給予金援，持續走壞的「國家破產」危機，仍將在這個全球化時代裡給俄國帶來史無前例的經濟戰衝擊。

波蘭軍隊在車站向抵達的烏克蘭疏散火車揮手。(路透)