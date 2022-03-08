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油價創十多年來新高 美國尋求委內瑞拉、沙烏地紓解

記者顏伶如／綜合報導
為因應石油供應短缺，傳出拜登政府已在回頭聯絡交惡的專制產油國委內瑞拉。圖為在卡拉卡斯的委內瑞拉國家石油公司標誌。(路透)
為因應石油供應短缺，傳出拜登政府已在回頭聯絡交惡的專制產油國委內瑞拉。圖為在卡拉卡斯的委內瑞拉國家石油公司標誌。(路透)

就在美國考慮禁止俄羅斯石油進口之際，美聯社報導，數名美國資深官員周末期間密訪委內瑞拉，希望讓冷淡已久的雙邊關係獲得改善。委內瑞拉是全球主要產油國，也是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)在拉丁美洲的頭號盟友，倘若委內瑞拉石油能重返美國市場，將有助於紓解油價飆漲問題。

盼委內瑞拉石油重返美市場

Axios新聞網站報導，俄烏戰爭近日使得油價創下十多年來新高，原油價格每桶已到130元的此時，白宮幕僚目前正考慮讓拜登總統前往沙烏地阿拉伯訪問，親自出馬說服沙國增產石油。不過，拜登前往沙國訪問將使得美國必須在人權問題上做出讓步。

美國官員訪問團與委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)政府官員洽商結果如何，目前無法得知。

美聯社報導，美國官員密訪委內瑞拉成功，是經過長達數個月的幕後協商，居中協調者包括美國說客、挪威外交官及國際石油公司總裁。報導指出，這些人士在過去這段時間裡一直敦促拜登，應該重新檢討前總統川普任內留下、旨在推翻馬杜洛的施壓政策。

拜登擬出訪沙國說服增加產油

知情人士指出，美國代表團是由白宮國家安全會議西半球事務資深主任龔薩雷茲(Juan Gonzalez)率領，訪問團成員還包括美國駐委內瑞拉大使史托瑞(James Story)、國務院美國人質事務特使卡爾斯坦斯(Roger Carstens)。

卡爾斯坦斯2021年12月便曾抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯(Caracas)，與曾參與推翻馬杜洛而正在坐牢的美國公民見面。美聯社報導，卡爾斯坦斯出現在美國代表團成員名單中，代表馬杜洛願意釋放美國囚犯，對拜登政府展現善意。

美聯社報導，目前研議中的方案之一，是讓最後一家仍在委內瑞拉經營的美國石油公司雪佛龍(Chevron)擴大產量，並恢復讓委內瑞拉石油進口到墨西哥灣沿岸地區煉油廠。

不過，共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)推文寫道，美國可自行增產石油，便可填補俄羅斯石油遭制裁後的空缺，不必去求沙烏地增產，也不必跟馬杜洛政權談判。

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