油價漲至新高 賀錦麗趁勢推電動車 拜登振興大眾運輸

副總統賀錦麗(中)與交通部長布塔朱吉(左)、環保署長芮根(右)7日出席記者會推動綠能與電動車。(美聯社)

通貨膨脹勢不可擋，油價 逼近歷史新高，副總統賀錦麗(Kamala Harris)與交通部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)在7日的演說中，鼓勵民眾多使用綠色能源的電動車 或能源更潔淨的運輸，趁勢推動能源轉型；拜登 執政團隊也宣布將撥款總金額37億元給18個州政府，振興大眾運輸工具並投資電動公車。

「我們正在一個關鍵的節骨眼上，但我們擁有將碳排放量轉為零的能源技術。」賀錦麗表示：「我們可以同時處理氣候變遷的問題，並讓經濟一同成長。」

不過更換電動車的高額成本恐怕讓許多民眾退避三舍，根據汽車資訊網站凱利藍皮書(KBB)，目前電動車平均價格為5萬6437元，比起整體汽車市場的價格還多出1萬元。但拜登政府計畫由政府津貼或減稅等方法來刺激消費者換車。

諷刺正副總統拜登與賀錦麗聯手促漲油價的政治貼紙，7日貼在加州洛杉磯一處加油站上。全美汽油價格已突破每加侖4元，是2008年以來的最高價格。(美聯社)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)7日在記者會上承諾，拜登政府將「盡所能抑制油價」，並將油價上漲的責任歸究俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)：「事實是，因為普亭發動入侵烏克蘭的行動才造成市場波動。」

拜登政府7日也加碼宣布，「美國救援法」(American Rescue Plan)中已撥款22億元應用於振興全國35個財政拮据的交通局處，範圍擴及18個州，用來補助例行性營運成本、員工的薪資、以及因疫情產生的消毒費用。

另外，拜登總統又透過基建法再提供15億元的資金，補助交通局處購買低排碳、且由美國公司生產的的電動公車，同時協助打造電動公車的相關設施；該筆預算比去年還增加兩倍。

布塔朱吉6日除了說明資金的用途及規畫，他更強調：「搭乘大眾運輸工具不僅能以更容易負擔的能源價格，讓我們有效地抵達目的地，而且對環境的污染更少；而且對一些特定的汽車駕駛來說，交通環境會更加順暢；如果讓公車都使用潔淨能源，對環境會更好。」

副總統賀錦麗(中)與交通部長布塔朱吉(左)等官員7日出席記者會推動綠能與電動車。(Getty Images)

對此共和黨人批評聯邦政府不斷忽視外界的聲音，來自石油資源豐富的奧克拉荷馬州國會眾議員(Markwayne Mullin)諷刺地說：「賀錦麗和布塔朱吉花了一整個下午推廣電動車和綠能政策，這是在開玩笑嗎？拜登政府可以繼續充耳不聞。」