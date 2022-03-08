烏俄戰爭全面影響通膨 糧食、鋼鐵恐長期動盪

烏俄戰爭爆發，特定大宗物資價格出現兩位數上揚；華爾街日報報導，如糧食、礦物、能源，到擾亂供應鏈 及廠房生產受阻，不論商店還是加油站，泰半民生用品都會受衝擊，影響層面可謂程度既深、範圍又廣、甚至可能還會是長期動盪。

烏克蘭占全球8%的小麥及13%的玉米出口，由於戰事可能影響農業，而且就算戰事立刻休止，即將到來的播種季也難有足夠的肥料及殺蟲劑，已有肥料業者示警收成腰斬的可能性，讓小麥期貨價上週飆升40%、玉米升21%、大豆升15%。

這些食物不只是餐桌上的麵包，更包括畜牧業需要的飼料，進而影響各種肉品；雪上加霜的是，俄羅斯 還是世界上最大的肥料出口國之一，而官方已表態可能停止出口，讓農業進一部受到打擊，而且可能會是長期性的。

在一些糧食匱乏且仰賴進口的國家，國際糧價飆漲、甚至出口量減少會成為當地民眾生死攸關的問題。

國際油價 上周上漲25%，全美加油站過去一周油價平均每加侖上漲43.7分至4.02元；此外，俄羅斯還是生產天然氣及鋁、銅、鐵、鎳、鈀等礦物的生產大國，戰事恐讓這些礦物價格不斷攀升。

從易開罐到飛機機身都會使用鋁；鎳則是煉鋼的重要礦物；鎳跟鈀都在汽車生產上占重要地位；而天然氣也是生產氮肥的原料之一。

戰事也影響烏克蘭當地工業生產，例如烏國最大工廠之一、世界最大鋼鐵公司安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)的廠房於3日關閉；受影響的還包括煉鋁、汽車零組件及啤酒釀造等。

戰事也讓供應鏈問題受到近一步打擊，因為黑海商旅不行，歐美貨輪無法在俄羅斯港口卸載貨物，曾經緩解海運中斷的歐亞鐵路運輸受到擾亂，空運則因迴避俄烏領空而必須繞道等，預料將讓海空運費近一步提高。

烏俄戰爭對物價的影響不會那麼快顯現出來，會在多大程度上衝擊經濟、甚至是否真的會加劇通膨也屬未知；但是牛津經濟研究院(Oxford Economics)首席美國經濟學者伯斯詹西奇(Kathy Bostjancic)表示，供應鏈危機改善的趨勢又已被反轉。